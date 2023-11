Basketbalisté Ústí nad Labem se po dlouhé venkovní sérii vrátili na domácí palubovku. Ani ta jim ale nestačila k bodovému zisku, s Opavou padli 91:96.

Sluneta Ústí - Opava, KNBL 2023/2024 | Foto: Czechsportphoto/Kryštof Hanžl

Severočechům nevyšel vstup do utkání, v poločase ztráceli už 11 bodů. Ačkoliv se duo Američanů snažilo o comeback, Nichols zaznamenal 22 bodů, Autrey jen o jeden méně, nestačilo to. Sluneta se sice dostala v závěru na dostřel pouhých dvou bodů, ovšem famózní Radovan Kouřil (31 bodů), který dokonale nahradil chybějícího kapitána Šiřinu, trefil svou sedmou trojku v zápase a přisoudil výhru Slezanům.

„Opavě paradoxně vůbec nevadilo, že neměla Kubu Šiřinu, protože si přivezli Radovana Kouřila, který nás ve finále porazil, protože dal sedm trojek a skvěle dirigoval svůj tým. My jsme do utkání nevstoupili vůbec dobře, spíše jsme navázali na ten Kolín. V druhém poločase jsme se to pokusili zvrátit, začali jsme lépe bránit i lépe útočit, ale na tak dobrý tým, jako je Opava to bohužel nestačilo, musíme se dát dohromady, máme doma Nymburk a pak jedeme do Děčína," řekl po utkání domácí kouč Jan Šotnar.

Trápení Slovanu zatím nekončí, Medvědi měli náročný program

„Těžký zápas, začali jsme hodně pomalu, pak jsme se dostávali zpátky do zápasu, ale oni měli odpověď na všechno, co jsme vymysleli a trefovali velké střely. Kdybychom začali první poločas tak, jako jsme začali ten druhý, tak by byl výsledek úplně jiný. Byl to určitě zápas, ve kterém jsme se chtěli vrátit na vítěznou vlnu," dodal Lamb Autrey.

Sluneta ve vyrovnané tabulce klesla na páté místo, ve středu ji čeká další domácí duel v Alpe Adria Cupu, v neděli přivítá opět na své palubovce Nymburk.

Basketbal, KNBL:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK Opava 91:96 (19:26 45:56 65:71)

Úst: Nichols 22, Autrey 21, Váňa 15, Pecka 12, Johnson 10, Nábělek 7, Rowan a Karlovský po 2

Opava: Kouřil 31, Jurečka a Puršl po 11, Farský 10, Pecháček 9, Zbránek 7, Švandrlík a Mokráň po 6, Slavík 5

Trojky: 25/10 – 35/17. Trestné hody: 19/17 – 21/13. Doskoky: 41 - 43. Osobní chyby: 22 - 18. Diváci: 1 210.