Na jedné straně obrovské severočeské nadšení, na té druhé velké zklamání. Takové bylo Final 4 Českého poháru basketbalistů.

Sluneta - Kolín, zápas o bronz Final 4 Českého poháru | Foto: CZ.basketball

Při absenci Nymburka i Opavy, tedy posledních dvou finalistů, si na pohárový titul dělali zálusk všichni čtyři účastníci. Diváci se nakonec nedočkali play-offového derby mezi dvěma severočeskými rivaly, ti děčínští ovšem dostali daleko cennější náhradu.

Svěřenci Tomáše Grepla totiž nejprve zvládli semifinále s Kolínem, který rozprášili 88:65, následně zvládli i finále proti favorizovanému Brnu (87:74) a mohli se tak ponořit do víru oslav z historicky první velké klubové trofeje.

„Být jako trenér u první velkého trofeje Děčína je krásný pocit. Když se podaří vyhrát něco velkého, je zatím množství dřiny, potu, slz a odříkávaní. Oba zápasy byly nesmírně těžké, ale my jsme si na tento víkend schovaly ty nejlepší výkony,“ usmíval se krátce po finále spokojený kouč BK ARMEX Děčín Tomáš Grepl.

„Sešlo se nám skoro všechno a zdobilo nás to, co by mělo zdobit Děčín. Pro mě je to obrovský úspěch, ale nejvíc si to zaslouží generální manažer Lukáš Houser, který je v klubu přes dvacet let. Bude hrozně šťastný,“ dodal děčínský stratég.

Naopak smutek panuje kousek proti proudu Labe, kde musí opět skousnout čtvrtou příčku. Ústecká Sluneta totiž nejprve vyhořela v semifinále s Brnem, s nímž zaznamenala nejvyšší porážku v sezóně (71:102), o den později těsně nezvládla ani souboj zklamaných. Kolínu v boji o bronz podlehla 89:92, přestože většinu utkání vedla.

„Mrzí mě to, ale malinko jinak než včera. Dneska jsme na hřišti nechali všechno. Chyběl nám Dailey, ta rotace se zúžila v tom nejhorším možném okamžiku, kdy hrajete dva dny za sebou,“ bědoval ústecký kouč Jan Šotnar, jehož tým doplatil na úzký kádr. „Když chceme hrát s týmem jako je Kolín, musíme hrát s tím nejkvalitnějším, co máme. Naše šíře kádru dneska nebyla dostatečná,“ pokrčil zklamaně rameny.

„Skvělý zápas. Diváci se museli bavit. Ale být na té straně prohraných fakt bolí," pověsil si na své sociální sítě den po finále rovněž zklamaný generální manažer klubu Tomáš Hrubý. „Do Final 4, ve kterém jsme byli poprvé v historii ústeckého basketbalu, se SLUNETA určitě vrátí. Jestli příští rok, nebo jindy, nevím. Už jsme měli medaili blízko dvakrát, nevyšlo to. Ale uděláme všechno pro to, abychom už nějakou do Ústí brzy přivezli," dodal sebevědomě.

Už ve středu se vrací liga, a hned nabídne severočeské derby v Děčíně. Je těžké odhadnout, který tým do něj půjde v lepším rozpoložení, každopádně v hale Slunety viselo hned v pondělí na velké tabuli napsáno: "Dvakrát jsme sahali po medaili, teď už je na čase nějakou urvat!"