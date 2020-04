Správní rada Českého volejbalového svazu v úterý rozhodla, že z extraligy nikdo nesestoupí. Vítěz první ligy z Bučovic má zároveň možnost postupu. Extraliga mužů se tak rozšíří na třináct týmů. Stejně jako ženská soutěž, která se rozroste o Dobřichovice na jedenáct klubů.

„Naší snahou bylo minimalizovat poškození týmů, které letos skončily na sestupových či naopak postupových pozicích. V praxi to bude vypadat tak, že možnost přihlásit se do soutěže bude mít jak tým, který by sestoupil (či hrál baráž), tak tým, který by postoupil (či hrál baráž). To znamená, že může dojít ke zmíněnému nárůstu týmů v soutěžích,“ oznámil předseda svazu Marek Pakosta na oficiálním webu českého volejbalu.

„Pro nás to znamená, že Ústí nepřijde o volejbalovou extraligu. Teď se začnou rozjíždět jednání kolem financování klubu,“ řekl Deníku manažer ústeckého SKV Miroslav Přikryl.

Nesestupová bude i nadcházející sezona 2020/21. „Rozhodování a diskuse, které tomu předcházely, byly hodně složité. Brali jsme ohled jak na sportovní aspekt, tak na ekonomický a svým způsobem i společenský. Celé rozhodování je nutno zasadit do situace pandemie, která obecně sport a nás jako volejbal velice omezuje a ohrožuje,“

Nastat může další rozšíření soutěží. Z první ligy bude moct postoupit vítěz při splnění podmínek licenčního řádu. „Ten definuje kvalitativní a ekonomické minimum, které musí klub splnit,“ řekl Pakosta. Ročník 2022/23 by se měly extraligy vrátit do počtů jako před přijetím těchto opatření.

Letošní volejbalovou sezonu předčasně ukončila pandemie koronaviru. Už před měsícem se extraligové kluby dohodly, že mistrovský titul letos nikdo nezíská.