Ústečtí florbalisté mají po roce opět nového trenéra. Pozici Davida Derky převzal Vladimír Trčka, jenž vedl v uplynulé sezóně juniory.

Sezóna florbalistů skončila kvůli pandemii koronaviru předčasně, tým vedený Davidem Derkou se probojoval do čtvrtfinále play-off, kde zůstal po ústeckém dvojzápase nerozhodný stav 1:1 na zápasy s rivalem z Chomutova. Hlavní kouč, jenž nahradil loni v létě Marka Vojtu, vydržel u týmu pouze rok, za změnou kouče ale nestojí výsledky.

"Důvody byly hlavně časové. David Derka má dvě děti, svou práci a bydlí v Praze. Do Ústí dojížděl dvakrát v týdnu, což letos ještě jakž takž stačilo. Na příští sezónu ale máme opravdu vysoké ambice, takže jsme chtěli někoho, kdo tu dokáže být častěji," řekl manažer klubu David Stummer. "Jsme rádi, že naši nabídku přijal Vladimír Trčka, který prokazoval výborné výsledky u juniorů. Právě proto, že áčko tvoří čím dál tím více našich úspěšných juniorů, kteří postupně výkony či věkem přecházejí do dospělého florbalu, je to ideální volba a jsme rádi, že na ni nový trenér přistoupil. Zároveň děkujeme Davidu Derkovi za odvedené služby," dodal.

Do realizačního týmu se vrací také Jakub Koník a šéftrenér David Merta, jenž se nově posune z pozice asistenta juniorky na hlavní trenérský post. "Vzhledem k tomu, že máme hodně mladý tým, který využívá juniory i v zápasech áčka, bylo důležité mít na pozici kouče, který má provázanost s A týmem, což David Merta je. Věříme, že to bude pro nadcházející sezónu velká výhoda. Měl by být jakýmsi propojovacím článkem mezi oběma výběry a jeho úkolem bude i starat se o plynulé začleňování juniorů do áčka," dodal Stummer.