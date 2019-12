Ústečtí košíkáři se na výhru proti Hradci Králové pořádně natrápili. V důležitých momentech ale na sebe vzal těžké střely rozehrávač Michal Šotnar. Ten si připsal 25 bodů a klíčový zisk míče při útoku soupeře za vyrovnaného stavu 78:78. Následně přišel faul hostů, Šotnar proměnil oba trestné hody a zařídil Slunetě vítězství.

Tým jste táhl v těžkých chvílích, z čeho to vyplynulo? Chtěl to po vás trenér, když se nedařilo, nebo jste se sám chytil během zápasu?

Od rána jsem se cítil dobře, i při rozcvičce jsem byl v pohodě. Ne, že bych věděl, že zahraju takhle, ale prostě mi to sedlo. Jsem ale hlavně rád, že jsme vyhráli, protože jinak by ten výkon byl úplně k ničemu.

Zhruba šest minut před koncem vás v laufu trenér Pištěcký vystřídal, což se vám příliš nelíbilo. Co jste si na lavičce řekli?

Dohadovali jsme se pouze, zda to byl či nebyl faul. Jinak to kouč udělal dobře, vystřídal mě, protože jsem už v tu chvíli nemohl.

Hradečtí měli dlouho všechny tři podkošové hráče pod hrozbou pátého faulu. Proč jste nehráli víc přes vaše dlouhé hráče?

Soupeř chytře postavil zónu, přes kterou se tam nedalo přihrát. Celkově nám dlouhodobě dělá problém hrát proti této obraně.

Čím to, že jste se prakticky celý zápas trápili a rozhodovat musela opět až koncovka?

Myslím, že jsme byli zbytečně moc nervózní. Soustředili jsme se zbytečně více na Hradec, než na sebe. Taková utkání, zvlášť v polovině sezóny, jsou těžká, navíc jsme měli v zádech porážku o 40 bodů s Olomouckem, takže tam byla asi i trochu deka. Důležité je, že máme další dva body, ono je vcelku jedno, jestli vyhrajete o třicet bodů, nebo o jeden.

Co bylo klíčovým momentem? Byl to váš zisk míče za nerozhodného stavu?

Myslím, že patřil k důležitým situacím, stejně jako následné proměněné trestné hody.