Vojta pamatuje s áčkem postup do 1. ligy coby hráč, po ukončení kariéry v roce 2016 ho převzal jako trenér a v březnu 2017 s ním oslavil postup do Superligy. Kromě pozice trenéra a šéftrenéra mládeže v Ústí má také zlatou medaili s reprezentací z nedávného MS juniorů, kde působil jako jeden z koučů. Jeho působení v Ústí skončilo k poslednímu květnu.

„Mé rozhodnutí se nerodilo lehce. Poslední měsíce jsem řešil se zástupci vedení klubu zkrácení mého pracovního úvazku na 60 procent spolu se snížením mých funkcí v klubu a mého působení na čtyřicetiprocentní pracovní úvazek v jiném klubu, jako součást v té době spouštěného potřebného restartu v určitých oblastech klubu,“ objasnil pro klubový web Vojta. „Vedením klubu mi byl tento krok vstřícně umožněn. V rámci restartu mi byla nabídnuta pozice metodika trenérů dětských kategorií, kterou jsem zvažoval, ale nakonec jsme se dohodli s vedením na ukončení mého působení v Ústí a mého plného přesunu do nového působiště,“ dodal. To už Deník zná, v souladu s přáním Vojty i nového zaměstnavatele ale bude odtajněno až v úterý večer.

Ikona místního florbalu, která zde působila dvacet let, začala s trénováním v roce 2010, kdy vedla v mládeži ročníky 1996 až 1998. S nimi získala hned republikové stříbro, později se z této generace rekrutovaly opory A týmu Kolstrunk, Štorek, Novák či Kühnel, až do seniorské reprezentace to dotáhl Mikuláš Krbec. Další titul vicemistrů ČR mezi dorostenci oslavil Vojta loni s ročníky 2001 a 2002, z nichž řada rovněž působí v současném áčku ústeckého celku.

„Markovi patří velké poděkování za to, co zde vybudoval. Z trenéra dětí se vypracoval až na sportovního manažera a pomohl klubu dosáhnout zatím největších sportovních úspěchů. Věřím, že se naše cesty nerozchází navždy,“ přidal svůj pohled předseda klubu Vladimír Štorek.

„Těší mě sledovat sportovní i životní růst a kroky svěřenců, ze kterých se stává naše nová generace. Základem pro moji práci s hráči, kteří ke mně přicházeli ve věku 11 – 13 let, bylo skvěle odvedené trenérské poslání všech mých předchůdců,“ ocenil Vojta závěrem.