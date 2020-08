Právě Sparta, v čele s bývalým ústeckým trenérem Markem Vojtou, a ústeckými odchovanci Jakubem Kolstrunkem a Mikulášem Krbcem, dorazí do Sportcentra Sluneta už dnes večer.

Pro Ústecké je pohár tradičně zpestřením letní přípravy zápasy s těžkými soupeři. "Kvalitativně by měla být výhoda na straně soupeře, ale určitě to nechceme nijak odevzdat. Kromě poháru máme i přátelské zápasy proti superligovým celkům (Liberec a Česká Lípa, oba doma-venku, pozn. autora), takže je to pro nás kvalitní příprava. Máme mladý tým, a takové zápasy potřebujeme," řekl před zápasem trenér Florbal Ústí Vladimír Trčka, jehož svěřenci minulý týden padli v České Lípě až po samostatných nájezdech 5:6.

Zápas startuje ve Sportcentru Sluneta v 18 hodin, vstupné je zdarma.