Oba rivalové tak mají 21 bodů a dělí se o šestou pozici, která jako poslední zajišťuje přímou účast v play off. Hned v dalším kole je na programu velké severočeské derby Ústí nad Labem - Dukla Liberec.

Volejbalový kvapík je zde. Hraje se extraliga mužů i žen, gradují České poháry

"Přijeli jsme sem pro tři body a jsme šťastní, že se nám to povedlo. Po prvním setu řekl kouč, že se musíme zlepšit na servisu, začali jsme na něm tlačit a byli jsme lepší. Soupeře jsme dostali pod sebe, byli jsme v laufu a celkově se nám to povedlo," řekl ústecký smečař Radek Suda, hvězda utkání. Do osobních statistik zapsal 21 bodů, 3 esa a 1 blok.

Výhry, která může mít v boji o play off zásadní význam, si cenil i ústecký kapitán. „V prvním setu to byla z naší strany hrůza na příjmu, ale další tři byly totálně v naší režii, rozpřihrávali jsme se, rozpodávali, nedělali jsme moc chyb a to byl základ k vítězství,“ uvedl Jiří Kořínek, kapitán SKV Ústí nad Labem.

Oslabený Rapid dostal sedmičku, jeho dorost je ale dál stoprocentní

"Jsem strašně rád, že jsme se po špatném začátku do zápasu vrátili a od druhého setu hráli odpovědně a koncentrovaně. Je to pro nás cenné vítězství a body. Kluci si pomáhali, získali odvavu, která nás posunula k vítězství. Pootočili jsme rozestavení a dařilo se nám na přihrávce. Škoda, že jsme za stavu 18:10 dopustili po jedné hrubce zdramatizování čtvrté sady, ale jinak musím kluky pochválit," usmíval se po utkání spokojený ústecký trenér Lubomír Vašina.

"První set jsme vyhráli v pohodě, ale pak jsme usnuli a náš výkon byl katastrofální. Někteří hráči by se nad sebou měli opravdu zamyslet. Celý tým by se měl fanouškům za tento výkon omluvit," řekl Martin Kop, trenér poraženého Aera. Domácím odešel servis, ztratili sebevšdomí: "Prostě se nám to sypalo. Chyběl lídr, snažili jsme se sestavu točit, ale nic nepomohlo…"

Extraliga volejbalistů, dohrávka 14. kola:

AERO Odolena Voda - SKV Ústí nad Labem 1:3 (16, -16, -15, -19).

Rozhodčí: Dmejchal, Kvarda. Čas: 101 minut. Diváků: 347.

Odolena Voda: Chevalier, Horák, Hladík, Shchadilov, Carmody, Démar, libero Hadrava. Střídali: Svoboda, Chancy, Saada, Shaker.

Ústí n. L.: Vemič, Tibitazl, Kobolka, Suda, Baláž, Srb, libero Kořínek. Střídali: Kasan, van Solkema, Beer.