/ROZHOVOR/ Tříletá éra kralování trenéra Lubomíra Vašiny skončila. Třebaže se o post hlavního kouče extraligového volejbalového klubu SKV Ústí nad Labem zajímalo, a v hledáčku i bylo, několik kandidátů, volba padla, možná trochu nečekaně, na mladého a ambiciózního Ondřeje Žabu.

Nový trenér extraligového klubu SKV Ústí n. L, Ondřej Žaba (vlevo) a Michal Nekola.budou v létě pracovat u reprezentace. Foto: skvolejbal.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Ten vedení klubu zaujal zejména díky poctivé práci u mládežnických reprezentací. A tímto směrem se chce dát naposledy předposlední celek tabulky nejvyšší soutěže i vydat. „Nabídka trénovat extraligový tým chlapů mě překvapila, ale i dodala odvahu dál se okolo volejbalu točit na významnějších rolích než doteď,“ přiznal 27letý Žaba, pocházející z Velkého Meziříčí.

Nový kouč, přezdívaný Žábák, nad nabídkou neváhal. „Okamžitě jsem věděl, že je to obrovská příležitost, která se nemusí opakovat a cítil jsem, že do toho jít chci, i když vím, že mě nic lehkého nečeká,“ přiznal v rozhovoru pro oficiální klubový web.

Spekulovalo se o různých jménech, i zkušených odbornících se zkušenostmi ze zahraničí. Nakonec povedete tradiční klub vy…

To samé ráno po zveřejnění jsem si uvědomil, jak velká porce odvahy je to ze strany SKV Ústí nad Labem jít do trenéra, kterému není ani třicet a zkušenosti má více méně především u mládeže. Věřím, že nikoho nezklamu a práci odvedu tak, abych „Ústeckou značku“ nezkazil a naopak se ji pokusil vylepšit.

Co na vaše angažmá říkalo okolí a rodina?

Pro všechny to bylo překvapení, že mám tak ostré lokty se sebrat a jít dělat s dospělými lidmi, že si věřím na to s nimi jednat jak pracovně, tak z lidské stránky. Co se týče řešení jejich hráčských, ale i lidských potřeb. Samozřejmě koukali na mě celí udivení, ale moc mi to přejí, ať už se jedná o lidi z rodiny, tak i o známé z pracovního prostředí. Jak z reprezentací tak i z klubové scény ve Velkém Meziříčí.

V posledních letech fungovalo, že v ústeckém SKV vždy někdo z Velkého Meziříčí zakotvil. Teď už dorazil na sever Čech i trenér. Velmez je líhní talentů pro český volejbal, proč si myslíte, že tomu tak je?

Proč zrovna Velmez? Protože Petr Juda. Který nesmírně drtí tréninkový proces. Je to fanatik, s kterým to jen tak každá nátura nezvládne. Ale když si přijdou na stejnou řeč a spojuje je volejbal a láska k němu, tak pracovně je schopný to dotáhnout do takové podoby, že dokáže vydrtit dobrý hráče.

Manažer ústeckého klubu Miroslav Přikryl uvedl, že obměna kádru bude veliká, vsadí se zejména na mládí, co tomu říkáte?Beru jako výhodu, že plno lidí to bere jako velkou výzvu se ukázat. Budou se v SKV vyskytovat hráči, kteří si budou muset hodně odpracovat, stejně jako já a na základě toho se budou moct posunout a nebo se neposunout dál. Jako nahrávač Ivan Pliasetskyi, který čtyři sezony nebyl prvním nahrávačem, tak i univerzál Ivo Huplach. Věřím, že pracovně budeme na stejné vlně a společně to dotáhneme co nejdál.

Nemáte trochu strach?

Ten tým je sice hodně pozměněn, ale ty základy jsou tak silné, že to taková změna nebude. Ti tradiční lidi zůstávají a zároveň mi pomůžou pochopit ústeckou kulturu a společně na ni navázat. Pracovně se do toho společně dostaneme snáz.

Jaké jsou vůbec vaše plány na léto, než začne sezona? Co všechno vás čeká?

Prvotně chci zapracovat na dalším roztrénování se. Takže jsem využil příležitosti dělat asistenta u národního týmu ročníku 2005 pod Michalem Nekolou, shodou okolností bývalým hráčem a také trenérem Ústí nad Labem. Měsíc budeme mít přípravu. Štace ve Slovinsku a soustředění v Polsku. Co se týče Ústí jako takového, tak si doplánuji přípravu, abychom mohli navázat prvními přátelskými utkáními, abych tým poznal jak herně, tak i mimo hřiště.

AUTOŘI: MAREK BEER, VLASTIMIL NOVOTNÝ