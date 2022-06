„Vítězství v Okresním přeboru je pro náš oddíl největším úspěchem v šestnáctileté historii. Jsme rádi, že se nám to povedlo. Soutěž byla letos neskutečně vyrovnaná a z první trojice mohl vyhrát opravdu kdokoliv,“ řekl předseda klubu Pavel Přibyl. Zároveň ocenil kvalitu soupeřů. „Rezerva Tiradores i Old School mají skvělé týmy, což se ukázalo ve vzájemných zápasech, které byly hodně vyrovnané. Nakonec pro nás možná rozhodla i trocha sportovního štěstí. Za těch 16 let čekání na velkou trofej jsme si ho už možná zasloužili,“ dodal.