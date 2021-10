Hokejbal, extraliga: HBK Karviná – Elba DDM Ústí nad Labem 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) Branky a nahrávky: 24. L. Rosůlek, 32. Wrobel (Hruboš) – 10. Magasanik (Stupka), 10. Belica (Škurla), 45. Stupka (Červinka, Poláček) Rozhodčí: Prudík, Filipiec. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:1. Střely na branku: 37:31 Elba DDM Ústí nad Labem: Landt (Rechtorik) – Bečvář, Grus, Haas, Poláček (A), Procházka, Sedláček – Belica, Červinka (C), Giesel, Hruška, Kapusta, Magasanik, Michajličenko, Škurla, Stupka

Ústí se usadilo v pásmu, Poláček předal míček Červinkovi, jenž nabil na modrou čáru Stupkovi a ten dělovkou od levého kruhu propálil vše, co mu stálo v cestě. Fedákův výběr se tak posunul už na 7. místo právě před Karvinou. Na druhé Dobřany navíc ztrácí pouhé dva body.

Svěřenci Jana Fedáka sice ztratili dvoubrankový náskok, který v první třetině vystříleli Magasanik a Belica, mrzet je to ale nemuselo. V poslední minutě totiž dostali za stavu 2:2 možnost přesilové hry, a ačkoliv domácí předtím ustáli sedm oslabení, včetně čtyřminutového vyloučení Rosůlka, tentokrát to Severočechům, i díky poradě při oddechovém času, vyšlo.

