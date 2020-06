Americký křídelník Spencer Svejcar (195 cm, 88 kg) podepsal v ústecké Slunetě smlouvu na další sezónu. 25letý borec v minulých letech patřil k hvězdám Národní basketbalové ligy a v ústeckém dresu bude pokračovat už ve čtvrté sezóně.

Spencer Svejcar (vlevo) bude dál oblékat dres Slunety Ústí nad Labem. | Foto: Deník / František Géla

Zatímco hlavní trenér Antonín Pištěcký pobýval v zahraničí, vedení klubu splnilo hlavní cíl léta. „Byla pro nás priorita číslo jedna, udržet Spencera na další sezónu. V šest hodin ráno se to podařilo! Spencer se za tři roky v dresu Slunety vypracoval v osobnost nejen našeho klubu, ale celé NBL, a my jsme rádi, že se rozhodl pokračovat v našem klubu. To svědčí o tom, že se ve Slunetě cítí dobře,“ řekl generální manažer ústeckého klubu Tomáš Hrubý.