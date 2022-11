„Oba týmy předvedly velmi dobré výkony. Rvali jsme se o ten výsledek oba až do poslední vteřiny. Já to nebudu nějak obšírně hodnotit, my jsme šťastní, že jsme na Folimance dokázali vyhrát,“ radoval se po úspěšné koncovce děčínský lodivod Tomáš Grepl.

Také v Brně rozhodovaly trojky v závěru zápasu. Ústí nad Labem, které přijelo s řadou absencí v pouhých osmi hráčích schopných nastoupit k utkání, dokázalo stáhnout místy až dvoucifernou ztrátu, půl minuty před koncem se díky úspěšnému trestnému hodu fantastického Krise Martina, jenž zaznamenal 38 bodů, dostalo do vedení 90:89. Domácí ovšem v posledním útoku trefili dvě sekundy před koncem trojku, a i přesto, že Sluneta ještě stihla vyhodit a dokonce vystřelit trojku díky Delvonu Johnsonovi, míč se vytočil z obroučky ven a Severočeši, kteří prakticky rotovali pouze sedm statečných, odjeli domů bez bodu.

„Takto po zápase v emocích nechci říkat věci, které by mě pak mrzely, ale jeden zúčastněný ovlivnil utkání. Chci pogratulovat mým hráčům, protože jsme sem přijeli ve špatném zdravotním stavu, bez dvou hráčů základní pětky, ostatní hráči hráli se sebezapřením a přesto jsme tady skoro vyhráli,“ hlesl kouč Ústí Jan Šotnar.

Basketbal, KNBL, 8. kolo:

USK Praha – ARMEX Děčín 67:70 (25:21, 35:40, 49:57)

USK: Pipes 20, Samoura 9, Vyroubal 8, Okauru 7, Böhm a Vlk 6, Fuxa 5, Švec 4, Petružela 2.

Děčín: Nichols 20, Pomikálek a Svoboda 12, Macháč 8, Žikla a Josipovič 5, Walton 4, Kroutil a Mach 2.

Trojky: 27/7 – 18/.2. TH: 18/14 – 15/10. Doskoky: 35 – 43. Diváci: 742.



Basket Brno – SLUNETA Ústí nad Labem 92:90 (31:22 56:42 75:65)

Brno: Svoboda 22, Chatman 15, Bálint 13, Mishula a Puršl po 12, Körner 10, Nečas 6, Krakovič 2.

Ústí: Martin 38, Nábělek 16, Karlovský 9, Haiblík, Maděra a Svejcar všichni po 7, Johnson 6, Žalud 0.

Trojky: 26/9 – 26/9. TH: 19/9 – 23/19. Doskoky: 50 – 43. Diváci: 447.



Další kolo: Děčín – Brno (19.11.), Ústí – Olomoucko (20.11.)