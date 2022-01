„Do utkání jsme tak šli s čistou hlavou a neměli co ztratit. Šanci dostala pětice juniorů z juniorské ligy,“ vypíchl alespoň nějaká pozitiva. „Výsledek je pro nás krutý, předvedená hra špatná nebyla. Mělník byl ale rychlejší a fyzicky vyspělejší, my doplatili i na nezkušenost. Nemáme se za co stydět, přestože jsme prohráli o šest branek. Pro mladé hráče je to do budoucna velká škola, kterou jednou zúročí v dalších zápasech.“

Rapid tak nevyužil šanci posunout se do elitní osmičky, navíc si stále nemůže oddechnout co se záchrany soutěže týče. Radost ale dál dělá Ústeckým dorostenecký tým, který o víkendu v celostátní lize U17 urval další výhry a se stoprocentním bodovým ziskem z deseti kol vévodí tabulce soutěže. Bod za remízu 3:3 s Českou Lípou má také juniorka (U19), která je ale třetí od konce.

Futsal, 1. FUTSAL liga, 16. kolo:

Rapid Ústí nad Labem - Olympik Mělník 1:7 (0:4)

Branky a nahrávky: 38. Pedro – 4. Nečas (Lehner), 7. Sváta (Nečas), 9. Nečas (Kalabis), 10. Šustr (Gabčo), 26. Sváta, 28. Kalabis, 40. Sváta (Vokoun)

Rozhodčí: O. Černý, Kresta. ŽK: 3:0. ČK: 1:0 (31. Zápotocký Ji.). Diváci: 67.

FC Rapid Ústí nad Labem: Klečka (33. Smolař) – Jaroslav Zápotocký, Jiří Zápotocký, M. Gajdoš, J. Gajdoš – Fernando, Pedro, M. Macháček, M. Čapek – připraven Maxa, připraven Schorsch.

SK Olympik Mělník: Žežulka (Šanda) – Šustr, Vokoun, Sváta, Gabčo – J. Novotný, Nečas, Lehner, Kalabis – připraven Šmejkal, připraven Babovák.