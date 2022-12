"Plzeň potvrdila roli jasného favorita, na našem výkonu se podepsala absence několika důležitých hráčů. Mrzí mě některé zbytečně obdržené branky, ale i přes vysokou porážku se může náš mladý tým z tohoto utkání poučit a v konečném důsledku se posunout vpřed," řekl předseda klubu Matěj Čapek.

Dva body Elby na závěr podzimu. Páté místo splňuje očekávání, řekl Pavlík

I přes nepříznivou šňůru drží Severočeši v lize osmou příčku, tedy poslední postupové místo do play-off. Jejich prapor navíc drží zatím skvěle si vedoucí mládež. Junioři jsou v celostátní soutěži kategorii U19 na čtvrté příčce, dorostenci dokonce kategorii U17 vedou.

DIVIZNÍ NOVÁČEK DÁL VÁLÍ

Krom mládeže Rapidu se zatím daří také diviznímu nováčkovi FC NY Tiradores. Ústecký tým, působící ve třetí nejvyšší soutěži, si přispal proti Sapě Praha třetí výhru v řadě a vyhoupl se už na bronzovou příčku.

Duel proti celku z hlavního města nabídl vskutku zajímavou podívanou. Hosté vedli už 2:0, ovšem svěřenci Dušana Stíbala dokázali ještě do poločasu díky proměněné penaltě Petra Gutha a Dominiku Dvořákovi srovnat krok. Po změně stran poslal do vedení Severočechy střídající Patrik Šmejkal, soupeř však vyrovnal po úchvatné ráně Dihna. Rozhodovala až závěrečná pětiminutovka, v níž Pražané neproměnili desetimetrový kop. Tiradores sice pohrdli dvouminutovou přesilovou hrou po červené kartě Tunqa, 90 sekund před koncem ovšem rozhodl domácí kapitán Milan Seidl.

Slovan znovu úspěšný, ve šlágru doma přetlačil Tábor. Děčín nestačil na Příbram

"Myslím, že dnes to byl od obou soupeřů výborný výkon a zápas musel diváky bavit. Trochu mě mrzí, že jsme si znovu neodpustili dětský gól po standardce, i když jsme se na to připravovali, na druhou stranu je potřeba říct, že soupeř byl zatím nejlepší, s jakým jsme se potkali," načal hodnocení trenér domácího celku Dušan Stíbal. "Kromě kvality soupeře bych chtěl vyzdvihnout také jeho fair play, na obě strany to bylo velice slušné a férové utkání. Z mého pohledu rozhodl závěr, kde hrály oba týmy dlouho s pěti fauly, ovšem hosté nedokázali proměnit desetimetrový kop. My naopak i díky dvěma brankám v závěru poločasu bereme opravdu cenné vítězství," dodal.

OLD SCHOOL S VYROVNANOU BILANCÍ

Celkem solidně si zatím vede také nováček krajského přeboru Old School Ústí nad Labem, který po špatné sérii srovnal dvěma vítězstvími svou bilanci na tři výhry, jednu remízu a tři porážky. Po čtyřech hluchých zápasech přišly pro tým, vyznávající vínovobílou kombinaci dresů, dvě vítězství s Dubím (8:3) a na palubovce Krupky (7:4).

Severočeské nezdary: Ústí padlo v Opavě, Děčín s posledním

Další duel čeká aktuálně šestý Old School v pondělí 5.12. v Lovosicích proti Killers, podzimní část ukončí na domácí palubovce v derby s rezervou Rapidu ve středu 14. prosince.