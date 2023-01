„Myslím, že jsme lépe vstoupili do zápasu, Ostrava byla trochu studená, což se často stává při takto dlouhém výjezdu. Rozhodl tedy hned začátek, a také to, že jsme pak nenechali soupeře vrátit se do zápasu a jen jsme navyšovali náš náskok,“ hodnotil čtyřiadvacetiletý rozehrávač ústeckého klubu.

V Ostravě jste strávil čtyři sezóny, měl jste proti ní nějakou speciální motivaci?

Motivace byla kluky vidět, pokecat si s nimi po zápase, ale na hřišti jsem to nějak extra nevnímal.

Předpokládám, že v Ústí už jste se za půl roku stihl zabydlet. Jak se vám tu líbí? Máte nějaká místa, kam rád chodíte mimo basketbal?

Líbí se mi tu. Navštívil jsem nějaké restaurace, kavárny, to je moje, takže to je asi kategorie, kterou jsem tu obhlédl nejvíc.

KVÍZ: Poznáte sportovce, trenéry a manažery z Ústeckého kraje?

Pro Slunetu je to pátá výhra v řadě. Nálada v kabině je asi o dost uvolněnější, než třeba měsíc, dva zpět, kdy se úplně nedařilo, že?

To určitě, ale liga je letos tak vyrovnaná, že můžete pět zápasů v řadě vyhrát, pak třikrát prohrajete a všechno je úplně jinak, takže musíme zůstat nohama na zemi a dál makat.

Právě vyrovnanost soutěže je další otázkou. Už šestkrát prohrál Nymburk, nezvykle dole je Opava… Pamatujete takový ročník, třeba i z dětství, kdy jste jezdil koukat na áčko?

Rozhodně ne. Jako malý jsem jezdil koukat do Prostějova, ale tabulku jsem nijak nesledoval, takže takhle vyrovnaný ročník si nevybavím. Každopádně za mě osobně je to super, pro basketbal i fanoušky jedině dobře.

Ústí předvádí líbivou hru, chytili se i noví Američané, kteří se na první pohled basketbalem baví, vypadá to, že do týmu zapadli skvěle…

Je to tak, ale v šatně si sedíme všichni, ať už jde o Američany, nebo o Čechy. Táhneme za jeden provaz, jak na hřišti, tak mimo něj, parta je tu výborná.

Také Sluneta patří mezi týmy, které letos pokořily Nymburk. Byla oslava vítězství nějaká speciální, nebo letos není takový boom porazit tohoto soupeře?

(uprostřed otázky smích)… To byla zrovna doba před Vánoci, kdy hodně klukům dojely i rodiny, takže se nemohli zúčastnit, ale s pár spoluhráči jsme si zašli na pivo. Ale v poklidnějším tempu, než jsem čekal (smích).

FOTO: Druholigové derby ovládly Teplice! Nováček divize neprohrál posedmé

Jako tým dáváte hodně bodů, čtyři z pěti posledních výher byly přes 90 vstřelených bodů, potřetí v sezóně jste dali stovku… Je to styl, který po vás trenér chce?

Určitě! Kouč po nás chce, abychom hráli rychle, z toho pramení více pozic a proto padá i více bodů. Rychlý styl je to, čím se chceme prezentovat.

Byť je vrchol sezóny ještě daleko, jak daleko to může tento tým dotáhnout? Vypadá to, že jste se konečně rozjeli, ale laťka z loňska je opravdu vysoko…

Můj osobní sen je hlavně účast v play-off, protože jsem ještě neměl možnost si ho ve své kariéře zahrát. Musíme jít ale krok po kroku a uvidíme, co bude dál.