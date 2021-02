Ústecké futsalisty čeká v 19. kole 1. FUTSAL ligy zápas na palubovce pražské Slavie. Proti svému nedávnému zaměstnavateli tak nastoupí i slovenský reprezentant Dominik Ostrák, jenž načal sezónu v dresu Rapidu.

Futsalisté Rapidu Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Ústečtí tak sice vědí, co očekávat minimálně od jednoho z protivníků, ovšem Slavia touží po odplatě. V nedávném souboji na ústecké palubovce totiž promrhala čtyřbrankový náskok a nakonec jen remizovala s nováčkem 8:8. "Spíš bude výhoda pro ně, že budou vědět, co hrajeme, než že bychom my nějak těžili z toho, co víme o Ostrákovi," řekl hrající místopředseda Rapidu Matěj Čapek. "Slavia je jednoznačný favorit, my se tam jedeme poprat o co nejlepší výsledek a neudělat ostudu."