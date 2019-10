Nejvyšší soutěž bude mít grády. Liberecká parta očekává těžké boje v konkurenci tvrdší než kdykoli předtím. „Víme, že ostatní týmy výrazně posílily, přivedly skvělé hráče. Osm týmů má za cíl postoupit do semifinále, čtyři kluby chtějí hrát finále. Extraliga bude velmi nabitá,“ uvědomuje si ředitel Dukly Pavel Šimoníček.

„Už loni do extraligy přišla řada cizinců, odvíjí se to od stále lepší ekonomiky klubů. Alespoň většiny. Hráči ze zahraničí jsou navíc kvalitnější a to se samozřejmě projeví i na soutěži samotné. Možná poodskočí silná čtyřka, jako loni, ale i já tvrdím, že extraliga bude vyrovnanější,“ přitaká Miroslav Přikryl, zkušený manažer SKV Ústí nad Labem.

LIBEREC CHCE TITUL, ÚSTÍ PLAY OFF

Liberecký šéf netají nejvyšší možné cíle. „Jsme Dukla, jiné ani mít nemůžeme,“ podotýká. Sílu ostatních českých celků nicméně jasně ukázala už letní příprava. „Viděli jsme to na vlastní oči. Karlovy Vary a České Budějovice vypadají výborně. Kladno hodně posílilo, nebezpečná bude Příbram a také Ostrava,“ pokračuje Šimoníček.

„Nechceme sestupové pásmo, nechceme se bát baráže. Hodláme stejně jako minule postup do osmičky. Vzhledem k posílení konkurence, by byla účast v top osmičce úspěchem,“ naznačuje Přikryl ústecké ambice.

DUKLA VELKÉ ZMĚNY NECHTĚLA

Dukla chtěla nechat pohromadě kádr z minulé sezony a byla rozhodnutá udělat pouze kosmetické změny. „Začátek minulé sezony byl rozpačitý, ale nakonec si všechno sedlo a v play off jsme hráli vynikající volejbal. Třeba poslední finálový zápas jsme předvedli špičkový výkon. V této sezoně jsme na to chtěli navázat ve stejném složení,“ vysvětluje ředitel.

Dvě velké změny ale nakonec přijít musely. Ve svých 40 letech totiž ukončil volejbalovou kariéru kapitán Aleš Správka a krátkodobá smlouva navíc vypršela dalšímu smečaři, Slovinci Andreji Grutovi.

A tak se musely hledat náhrady. Liberečtí nakonec vsadili na Izraelce Alexandera Shafranovice a Slováka Marka Mikulu. „Druhý jmenovaný se nám bohužel zranil během přípravy,“ lituje Šimoníček.

Velká pozornost tak bude v úvodu sezony orientovaná zejména na šestatřicetiletého rodáka z Ukrajiny. Shafranovic je velké jméno, kapitán izraelské reprezentace a muž, který během kariéry sbíral úspěchy v Německu, Francii, Polsku nebo Černé Hoře. Skvěle si vedl i v posledních letech v dresu řeckého PAOKu Soluň.

„Slibujeme si od něj hodně, měl by být jedním z klíčových hráčů. Důležité ale bude, jak rychle se dokáže sžít s týmem a prostředím,“ říká Šimoníček.

Po Správkově konci bude novým kapitánem Jan Štokr, jeho zástupcem Jakub Veselý. „Je to krok k tomu, aby dobře fungovala komunikace mezi trenérem a týmem. Aby tam byla potřebná soudržnost,“ podotýká ředitel Dukly.

Liberečtí budou chtít v sezoně dávat větší šanci mladým talentům, například Janu Pavlíčkovi, Tomáši Hendrichovi nebo Lubomíru Staňkovi.

Do extraligy se letos po třinácti letech v cizině vrací sedmatřicetiletý Lukáš Ticháček. Elitní nahrávač národního týmu hrál za Duklu od svých sedmnácti let a přispěl ke dvěma mistrovským titulům. Pod Ještěd se ale vítěz Ligy mistrů z roku 2007 a trojnásobný mistr Polska nevrací, hrát bude za Karlovarsko.

„Lukáš je fantastický hráč, jeho návrat do extraligy byl ale rychlejší, než jsme očekávali. My v tuto chvíli máme na jeho pozici dva vynikající volejbalisty a snažíme se o koncepční práci, aby byl vždy na jeden post jeden starší a jeden mladší hráč,“ vysvětluje Šimoníček.

SKV PROŽIL HORKÉ LÉTO PLNÉ ZMĚN

Ústí nad Labem bude na hřišti dirigovat nová nahrávačská jednička, Američan Zachary Daniel Melcher, pro kterého to bude první evropská štace. Útočnou sílu posílí chilský smečař Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos. Na sever Čech se vrací ústecký odchovanec a český reprezentant blokař Marek Beer. Další posilou bude srbský smečař Nebojša Janukovič, který působil ve Francii a v Německu, příležitost na nahrávce dostane talentovaný Jan Kasan z Velkého Meziříčí.

Jen pro připomenutí další změny: kanadský blokař Marc Wilson se stěhoval do Karlovarska. V týmu nebude pokračovat smečař Vít Bartůněk a ani cizinci – brazilský smečař Dhionathan De Silva Willyan a smečař z Albánie Redjo Koci.

„Byli jsme nuceni přebudovat tým, změnili se čtyři až pět hráčů ze základní šestky a sešli jsme se na konci září. Největší problém bude v souhře, musíme nahradit klíčového nahrávače Bartůňka. K ideálnímu stavu nedošlo a nějaký čas to bude trvat. Podle vylosování od nás nikdo nic nečeká, nikdo nečeká zázraky. To by nám mohlo paradoxně v Liberci nebo doma s Karlovarskem, tedy proti sokům aspirantům na finále, pomoci. Pohyby v kádru bohužel urychlit nešlo,“ tvrdí Přikryl

Ústecký tým měl v letní přípravě nejtěžší možné soupeře – českého i německého mistra, extraligového finalistu nebo účastníka boje o bronz. „Ve středu jsme prohráli v generálce na Kladně 2:3. Víme, že máme rezervy v obraně o útoku, máme na čem pracovat,“ ví ústecký šéf.

SCÉNA SE UŽ ZVEDÁ

I bez zmiňovaného Ticháčka bude patřit Dukla k největším favoritům domácí soutěže. A má na co navazovat. V posledních pěti letech dvakrát vyhrála extraligu a dvakrát pohár. V minulé sezoně Dukla prohrála extraligové finále s českobudějovickým Jihostrojem 2:3 na zápasy. V domácím poháru brala třetí místo. „Máme vysoké cíle a volejbalem chceme bavit diváky i sami sebe,“ zve na sobotní premiéru, která začne od 18.00.

„K derby nejedeme jako favorité. Můžeme hrát v klidu a využít naší uvolněnosti. Liberečtí mají ambice jinde a nemají to postaveno na osmi lidech jako my. Na druhou stranu nemají tradičně oslnivé začátky a toho se pokusíme využit,“ dodává Přikryl.