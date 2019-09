Slunetu čeká ještě před startem ligové soutěže druhý zápas v mezinárodním Alpe Adria Cupu. Po domácí výhře nad Osijekem zamíří v sobotu od 18 hodin k třaskavému derby do Děčína.

Basketbalové derby Ústí nad Labem - Děčín. | Foto: Deník / Karel Pech

"Je to derby, takže pochopitelně chceme vyhrát. V Alpe Adria Cupu chceme postoupit dál, protože to jsou kvalitní zápasy s evropskými celky a v případě postupu nás čekají další duely s dalšími silnými týmy. Záleží ale, v jakém budeme složení. Ve středu podstoupil vyšetření Michal Šotnar, věříme, že se potvrdí, že to není zranění dlouhodobějšího rázu, ale nevíme, jestli bude schopen hrát," uvedl ústecký trenér Antonín Pištěcký, který má hned na startu sezóny spoustu vrásek.