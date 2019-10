Vypjatá atmosféra v hale v univerzitním kampusu se při nastavené pětiminutovce dala krájet. „Jsem rád, že jsme vyhráli, i když jsme měli dvacet ztrát,“ řekl ústecký pivot Pavel Houška.

„První zápas sezony byl nervózní z obou stran. Dělali jsme hloupá rozhodnutí, ale myslím, že nás podržel doskok a to, že jsme se nevzdali. Jakkoliv to v závěru vypadalo, že přes nás Brno půjde. Jsme rádi, že vezeme dva body,“ tady to nebude mít jednoduché nikdo,“ řekl ústecký trenér Antonín Pištěcký.

„Zítra ráno můžeme normálně vstát s čistým štítem, a to je důležité. Teď je to samozřejmě těžké hodnotit, protože jsme smutní z prohry. Myslím ale, že mohly vyhrát oba dva celky. My jsme měli osm vteřin před koncem základní hrací doby míč, Bryan Smithson měl dobrou střelu, která bohužel nepadla,“ litoval brněnský trenér Lubomír Růžička.

Basketbal, KNBL, 1. kolo:

Brno – Ústí nad Labem 88:91 po prodl. (15:22, 40:42, 62:62, 78:78)

Nejvíce bodů: Körner 22, Filip Novotný (1999) 19, Smithson 13 – Pecka 18, Svejcar a Brown po 14, P. Houška 13, Šotnar 12.