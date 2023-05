Necelý týden uplynul od velkého zápasu v českém MMA, přesto emoce neutichají. Patrik Kincl porazil v titulovém zápasu organizace Oktagon Karlose Vémolu na body a obhájil titul šampiona střední váhy. Do víru dění ale vstoupil legendární zápasník Petr Kníže, který si chce vyříkat účty s čerstvým šampionem v kleci.

Patrik Kincl porazil v odevetě Karlose Vémolu na body. | Foto: Štěpán Černý/Oktagon MMA

Pětiletá sága je u konce. Velká rivalita, která hraničila s nenávistí, řada nadávek či soudní žaloby. I takové bylo pozadí zápasu Patrika Kincla s Karlosem Vémolou. V dlouho očekávaném duelu vyhrál 5:0 na body Patrik Kincl a oplatil svému protivníkovi pět let starou porážku.

„Po tom všem, co kolem toho bylo, si lidi i já zasloužili lepší zápas. Rozhodčí to mohl vést daleko lépe. Z mého pohledu to byla nuda, já se tam nudil. Koukal jsem na rozhodčího, koukal jsem do lidí. Jsem z toho spíš trošku otrávený. Jasně, pocit vítězství, to, že mám pás, že jsem ho porazil, že jsem ho zbil, že vypadal hrozně, to mě samozřejmě uspokojuje. Chtěl bych ale cítit, že to byla fakt dřina, nebo že jsem tam něco trefil,“ zhodnotil zápas Kincl.

I přes komplikovanou historii a vzájemnou nevraživost se po vzájemném duelu Kincl zastal svého rivala. Řada fanoušků rodáka z Hradce Králové totiž Vémolu a jeho přítelkyni častovala nevybíravými nadávkami.

Do hry se vložil legendární Kníže

Pozápasové chování Kincla ale rozhodně neutěšilo jednu z největších legend českého MMA. Petr Kníže má s Karlosem Vémolou dlouhodobě velmi dobré přátelské vztahy a před zápasy spolu oba bojovníci často rádi trénují.

„Pro mě to byla úplná tragédie, co Kincl teď dělá. Jako zápas s Pirátem (Samuelem Krištofičem) a teď s Karlosem. Takže si myslím, že ho buď musím vyzvat a zmlátit já, nebo mu dá Machmud Muradov, až se jednou vrátí z UFC. Mach měl taky titul v 84. Tím pádem by byl vhodný vyzyvatel. Ale teď je v UFC, takže nemůže. Nicméně doba, kdy se vrátí zpátky, určitě přijde,“ řekl Kníže.

České MMA tak může v případě kývnutí Kincla zažít další atraktivní zápas.