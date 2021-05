Lukáš Stegbauer rozšířil řady ústeckých basketbalistů na začátku letošního ledna. Bývalý mládežnický reprezentant předtím od října netrénoval ani nehrál. Druhou nejvyšší soutěž, kterou hraje jeho mateřský klub z Jindřichova Hradce totiž zastavila pandemie koronaviru. Dlouhá pauza, kterou musel trávit pouze individuálním tréninkem, se však nakonec projevila i na mušce jinak vynikajícího trojkaře.

Lukáš Stegbauer v dresu basketbalistů Slunety Ústí nad Labem. | Foto: Sporty Ústí/Karel Dvořáček

Sluneta končí ve čtvrtfinále, jak byste zhodnotil tři utkání proti Nymburku?

Věděli jsme, že to bude těžká série. Chtěli jsme do ní jít s čistou hlavou, nepřipouštět si, že hrajeme proti několikanásobnému šampionovi, a uhrát co nejlepší výsledek. Myslím, že kromě prvního zápasu jsme předvedli dobrý výkon.