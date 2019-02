Ústí n. L. /ROZHOVOR/ - Byl u toho jako zelenáč, když Ústí před šestnácti lety slavně vyhrálo derby v Děčíně (74:71). Tehdy ještě Pavel Houška nebodoval, teď se velkou měrou podílel na zopakování tohoto historického momentu, kdy Sluneta vyhrála na půdě Válečníků 109:106 po třetím prodloužení.

Basketbalové derby mezi Děčínem a Ústím nad Labem. | Foto: Deník / Karel Pech

„Vůbec si to nevybavuju. Pravděpodobně jsem u toho byl, protože jsem začínal před sedmnácti lety. Já si to ale vůbec nepamatuju,“ směje se 35letý pivot a bývalý reprezentant.



Výhra na půdě v Děčíně po nekonečných 16 letech, to už stojí za oslavu, ne?

Užili jsme si to. Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale ve středu se hraje znova, takže na bujaré oslavy není čas. Chtěli jsme si přinést do nadstavby co nejvíc výher a jsme rádi, že se nám to povedlo zrovna v Děčíně, kde to není pro žádný tým lehké. Prostor na pivo se najde, až bude pauza (úsměv).



K výhře jste došli přes tři prodloužení. To není příliš obvyklé…

Párkrát jsem zažil dvě prodloužení a myslím, že jednou i tři. Ale tohle byla fakt soda, bylo to hodně fyzicky náročné.



Ve středu vás čeká v Děčíně další šichta. Nebojíte se, jak na tom budete se silami?

Možná se to na nás podepíše. Oba týmy použily devět hráčů, ale proti nám hovoří to, že máme věkově starší tým a budeme déle regenerovat. Ale znovu do toho půjdeme s chutí. Teď jsme mentálně nahoře a chtělo by toho využít.



Teď startuje nadstavba A1. S jakým cílem do ní půjdete?

Chtěli bychom se vyhnout předkolu, to by bylo super. Musíme udržet Brno a Opavu pod sebou plus získat nějaké bonusové výhry. Ale bude to těžké. Až Opava skončí v evropském poháru a vrátí se jí zranění hráči, tak budou kousat.