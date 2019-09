Byl natěšený, pomýšlel na překonání osobního rekordu. Jenže sobotní ústecký půlmaraton Vítu Pavlištovi vůbec nesedl. Liberecký běžec sice nedal českým konkurentům opět žádnou šanci, s výkonem ale spokojený nebyl.

„Chtěl jsem vyhrát mezi českými muži, ale ten čas a běžecký projev moc dobrý nebyl. Nemám z toho dobrý pocit, nejelo mi to,“ kroutil hlavou Pavlišta. V cíli ho utěšovala manželka s dcerou, která den před závodem oslavila rok. Nejrychlejší český vytrvalec současnosti prohání elitní atlety a přitom pracuje na plný úvazek.

Den před závodem jsme se bavili o tom, že se pokusíte pokořit osobák 1:05:09, ale za ním jste zaostal o téměř dvě minuty. Proč to nešlo?

Na mě bylo docela teplo, mám radši chladnější počasí. Zároveň mě trápily střevní potíže. Takže to byla kombinace všeho. Nebyl to můj den.

Kdy jste zjistil, že to nebude na super čas?

Od začátku jsem cítil, že ty nohy nejsou úplně svěží. Do té desítky to pořád šlo, ale pak to tempo začalo hodně padat.

Hned na prvním kilometru všem pláchnul Němec Pfeiffer a doběhl si pro vítězství v evropském rekordu závodu 1:03:17.

To je krásný čas. Myslel jsem si, že budu schopný běžet s odpadlými evropskými běžci z té první skupiny, ale běželo se hodně rychle, takže jsem zůstal hned na začátku sám. Bylo to trápení. Trať je tady dobrá, rychlá. Počasí taky není nějak extrémní. Kdybych měl den a běželo mi to, tak by mi ani to teplo nevadilo, ale prostě to nešlo.

Vám se letos daří, získal jste tuzemský maratonský titul v nejlepším českém výkonu za posledních sedm let.

Sice jsem v letošní sezoně mezi českými muži úspěšný, ale v žádném půlmaratonu se mi nepodařilo zaběhnout dobrý čas, ani pocitově to nebylo ono.

K civilnímu zaměstná a závodnímu běhání vám loni přibyly i rodičovské povinnosti. Jak to všechno zvládáte?

Už je to přesně jeden rok. Den před závodem v Ústí slavila dcera narozeniny (úsměv). Narození dcery pro mě znamená nový životní optimismus. Dává mi to motivaci běhat a možnost společně s rodinou cestovat po závodech. Tenhle styl života nám s manželkou sedí a Sára nám dělá radost.

Už 5. října se poběží Nature Run u vás doma v Liberci, kde budete obhajovat vítězství. Jak se na to těšíte?

Těším se, že to bude něco jiného než silnice. Když člověk nemá nohy, tak na silnice je to trápení. Když se střídá výběh a seběh, tak se to trochu ztratí, že není top forma. V Liberci je půlka tratě do kopce, půlka z kopce. Je to v krásné přírodě, a když vyjde počasí, tak je krásný výhled na Liberec. Je to moc hezký závod v přírodě.

Vede trať závodu i po cestách, na kterých denně trénujete?

No jasně. Bydlím kousek od trati a většinu těch cest znám jako svoje boty. Mám to tam proběhaný.