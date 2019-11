Jeho levačka odšpuntovala ústeckou extázi. Pivot Ladislav Pecka na sebe vzal zodpovědnost a poslední střelou rozhodl emotivní derby s Děčínem (73:71).

„Urvali jsme to, ale bylo to strašně těžký,“ vykládal hrdina, na kterého po vítězné střele naskákali spoluhráči. Muž zápasu navíc zaznamenal double-double. „Jsem šťastný. Nejsem moc ve formě, tohle mě nakopne.“

Šlo o domluvenou akci, nebo na vás poslední střela vyšla?

Vyplynulo to ze hry. Je to hrozně spontánní, nikdy nepřemýšlím dopředu. Prostě na mě letěl balón, tak jsem si řekl buď, anebo.

Kdybyste minul…

…tak bychom šli zase do prodloužení. Tuhle sezonu asi podvacátý a minulou ještě víckrát. My jsme pro sázkaře zlatý důl (smích).

Vypadalo to na koš s klaksonem, ale ještě zbývala jedna sekunda. Zatrnulo vám?

Myslel jsem si, že je konec, když na mě všichni naskákali. Když jsem zjistil, že Děčín má ještě jeden útok, byl jsem ve stresu. Poslední vteřina, to je zlej sen.

Nedávno jste v Pardubicích padli v poslední sekundě. Vybavilo se vám to?

Byl to strašák. Vteřina je v basketu strašně dlouho. Kdyby se nám to stalo znovu, tak bych to už zabalil. To, co jsme dopustili v Pardubkách, byla moje mentální chyba. Doufám, že jsem to odčinil. (Řekni jim, kdo píchal míč do autu, prohodil na Pecku cestou do kabiny Pomikálek z Děčína – pozn. red.)

O co šlo?

V poslední minutě tam byl sporný moment, kdy šel míč do autu a rozhodčí to pískli pro nás…

Ve třetí čtvrtině vám Děčín utekl na deset bodů, vás to ale nepoložilo…

Urvali jsme to, ale bylo to strašně těžký. Děčín nás trápil, v jednu chvíli jsme byli na dně. My neumíme vyhrát v klidu o dvacet. Tečeme jako teď nebo jako v Kolíně o devatenáct, pak se začneme snažit. Nebo blbě prohrajeme. Na chvilku ztratíme koncentraci, ale pak najdeme mentální sílu, abychom soupeře dostali tam, kam potřebujeme. Takhle to ale nebude vždycky.

Bitvy s Děčínem jsou teď vyrovnanější. Užíváte si to?

Je dobře, že už to není jako dřív, kdy Děčín přijel a vyhrál o dvacet a u nich to bylo o třicet. Teď je to boj. Tyhle zápasy mě strašně baví, rozdáte ránu, přijmete ránu, nikdo extra nenadává. Jsou to nejlepší zápasy celé ligy. Fanoušci jsou neskuteční. Vážím si toho, že na derby chodí tolik lidí.

Po sérii čtyř porážek jste teď dvakrát vyhráli. Je vám lépe?

Porážky berou hodně sil, hlavu máte dole. Člověk chce, ale je unavený. Výhry nám pomůžou psychicky i fyzicky. Dáme se do pohody a budeme hrát víc v klidu.