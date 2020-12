„Jsme rádi, že jsme dostali výjimku a podařilo se nám šampionát uspořádat,“ řekl prezident České boxerské asociace Svatopluk Žáček.

Společné mistrovství republiky amatérů a profesionálů doprovází přísné hygienické podmínky. Všichni účastníci musejí mít roušky, jen boxeři v ringu si ji mohou sundat. Každý musí předložit negativní test na koronavirus starý maximálně 48 hodin. To přineslo komplikace ještě před zahájením turnaje.

Peripetie zažila šampionka Martina Schmoranzová z Děčína, která nejprve zrušila účast kvůli pozitivnímu nálezu. Druhý odběr ale měla negativní a může tak nastoupit. „Psala mi, že jí vyšel pozitivní test a že jí to je líto. Pak se ozvala znovu, že byla na druhém testu, a ten byl negativní,“ prozradil prezident. „Může se stát, že ještě někdo účast zruší. Uvidíme, kdo přijede. Tak to bohužel je, nedá se s tím nic dělat,“ krčil rameny. I on musel podstoupit odběr. „Byl jsem na testu v pondělí ráno a už k večeru jsem dostal výsledky, že jsem negativní.“

Nejlepší boxeři si vyslouží nominaci do reprezentace na příští rok, kdy by měly probíhat olympijské kvalifikace. „První kontinentální kvalifikace by měla být v dubnu. Na víkendovém světovém kongresu se dozvíme další informace,“ řekl šéf českého boxu, který dostal gratulaci od prezidenta Evropské konfederace EUBC Franca Falcinelliho k medailovým úspěchům Čechů na nedávném ME juniorů a kadetů. „Je to milé. Dobře se známe z doby, kdy jsme oba dělali reprezentační trenéry.“