Připraveny byly tři trasy, šanci dostaly děti i jejich rodiče. V roli komentátora se vedle Davida Cihláře představila i Zuzka Rusínová, která ze zdravotních důvodů na přechodnou dobu vyměnila startovní číslo za mikrofon. Usměvavou ředitelku Mateřské školky Kameňáček Petru Fiklíkovou potkáte všude tam, kde je nějaký pohyb na zdravém vzduchu a poblíž je charita. Kdo vyhrál? Přeci zdravý rozum, láska k přírodě a dětský úsměv.

"Počasí nám vyšlo, což bylo podle mne to nejdůležitější. Včera pršelo. Trasy byly stejné jako loni (7 km, 2,5 km a 1 km). Novinkou byly kovové ešusy a misky na gulášovou polévku, plasty chceme časem zcela vyloučit z akce. Na rodinnou akci se sešla necelá stovka dětí, na střední trať (2,5 km) obléklo startovní číslo 96 sportovců, hlavní závod absolvovalo 161 běžců. Všichni dostali účastnickou medaili, ti nejlepší si odvezli domů příjemný zážitek, vzpomínku na kamarády a věcné ceny. Závod mužů vyhrál Petr Zuda ze Všebořic v čase 00:26:12,2. Ženskou kategorii v absolutním pořadí vyhrála Jaroslava Banýrová (Vita sport.cz) časem 00:31:10,2. Mimořádnou pozornost zasluhuje výkon Mirka Glira z Ústí nad Labem, který doběhl na šestačtyřicátém místě. Dobrý výkon, co říkáte? Na sedmdesát opravdu nevypadá! Prostě naší akci si užívají všichni bez ohledu na věk," tvrdí Petra Fiklíková.

Co říkal vítěz? Petr Zuda byl skromný, jako vždycky. "Já jsem tu byl spíše jako doprovod dcery. Běžela dobře, udělala mi radost. Já byl včera v Děčíně, kde jsem si vyzkoušel hodinovku na běžecké dráze stadionu. Uběhl jsem šestnáct kilometrů. K mému překvapení to stačilo na bednu. Druhý byl Jirka Vlček z Povrlů, to je borec! Je o deset let starší a pořád nás pěkně prohání. Tady byl druhý v kategorii nad 40 let," prozradil absolutní vítěz.

Zajímavých sportovců tam bylo víc. Třeba Pavel Vorlík ze Stadic si v loňském roce tady poranil koleno. Musel v březnu na operaci, ústecký půlmaraton však stihl. Podzimní Dubickou běhá velmi rád. Jaroslava Banýrová navlékla na tělo startovní číslo jedna a prostě musela vyhrát. Před měsícem se vdala a zlatou medaili věnuje manželovi, který ji držel palce. Vítězem kategorie do osmnácti let na trati 2,5 km byl jako vždy domácí borec Kryštof Princ. Tři roky ho tu nikdo neporazil a to mu je teprve patnáct.

Gulášovka z plechu chutnala všem.