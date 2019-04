Do roka a do dne, opět souboj outsidera s favoritem, druhého se sedmým. Pandy proti Turům. Sluneta versus Dekstone. Všechny tyto přívlastky symbolizují čtvrtfinálovou bitvu mezi basketbalisty Ústí nad Labem a Svitav. Ta se rozhoří v neděli večer na východočeské palubovce.

Ústí čeká po roce opět souboj s druhým celkem tabulky. Loni týralo Pardubice až do sedmého zápasu, nyní si brousí zuby na Svitavy. Byť v základní části ovládlo jen jediný ze čtyř duelů a doma padlo dokonce o 50 bodů, podle Pištěckého rozhodne především mentální nastavení týmů. "Znovu opakuji, že důležité bude nastavení hlav, já věřím, že postup přes Kolín nás nakopne," pronesl kouč Ústí bezprostředně po postupu z předkola. Už tam věřil, že psychika bude hrát hlavní roli, což se víceméně potvrdilo. Kolín, jenž neměl co ztratit, hrál jednoduše, lehce, zatímco Ústí roli favorita příliš neunášelo a do čtvrtfinále se spíše protrápilo. "Obhajovali jsme pozici favorita, nyní bude tlak na Svitavách. My ale rozhodně nic nevzdáváme a já věřím, že budeme minimálně vyrovnaným soupeřem," zadoufal Pištěcký v možnost, že role outsidera Ústí pomůže, stejně jako v loňském play-off.

Zatímco Svitavští měli deset dnů na přípravu i odpočinek od posledního kola nadstavby, shodou okolností právě v Ústí, Sluneta se trápila v předkole. "Série s Kolínem byla náročná. Soupeř nám to rozhodně neulehčil, neulehčili jsme si to ale ani my sami. Naši klíčoví hráči otočili během třech zápasů v pěti dnech obrovskou porci minut, takže si teď musíme chvilku odpočinout, hráči tak dostanou nějaké volno," odhalil vůdce ústecké squadry, jak vyplní čas mezi dvěma sériemi. "Vypadá to tedy, že mezi zápasy je pět dnů, ale na přípravu budou zhruba dva."

I krátká příprava by ale mohla stačit. "Na druhou stranu už to není o nějakých taktických detailech, týmy se z celé sezóny velice dobře znají a každým dalším zápasem se to bude víc a víc projevovat," odhadl kouč, jenž má své soupeře vždy dobře nasledované. "Je tam ale i spousta dalších proměnných. Nevíme, jak jsou na tom svitavští hráči, kteří byli mimo hru, u nás visí otazník nad Michalem Šotnarem," vypočítal další možnosti, které mohou hrát klíčovou roli. Svitavám chyběla velká část hráčů, kteří mohou kvalitně zdvojovat všechny posty v sestavě. Ústí se naopak v posledním zápase s Kolínem zranil klíčový rozehravač, jenž má problémy se zápěstím, absolvoval i rentgen a klub o jeho zdravotním stavu zatím mlčí.

"Zápasy jsou v rychlém sledu, může docházet k únavě, únavovým zraněním, nemá smysl něco předvídat. Důležitá bude mentalita, zdraví a odpočinek klíčových hráčů a uvidíme," uzavřel generál Pištěcký, jehož armáda v neděli vstoupí do první bitvy ve válce o semifinále. Sfouknou Svitavy outsidera, jenž v posledních týdnech neoslňoval, nebo se v ústeckých hráčích probudí bojovný duch? Případný postup do semifinále by byl historickým úspěchem a Sluneta už nejednou ukázala, že svou kůži nedá lacino.

Čtvrftinále Svitavy - Ústí nad Labem:

neděle 21. dubna, 18.00 Svitavy - Ústí

pondělí 22. dubna, 18.00 Svitavy - Ústí (ČT Sport)

čtvrtek 25. dubna, 18.00 Ústí - Svitavy

pátek 26. dubna, 18.00 Ústí - Svitavy

případně pondělí 29. dubna, 18.00 Svitavy - Ústí (ČT Sport)

případně středa 1. května, 18.00 Ústí - Svitavy

případně pátek 3. května, 18.00 Svitavy - Ústí