Letošní sezóna basketbalistů začne nezvykle brzy. Už 13. září přivítá Ústí Opavu. I proto je příprava o tři týdny kratší, než obvykle. Nejen o soupeřích pro přátelské duely, ale i o příletu cizinců či první zkušenosti v pozici reprezentačního trenéra promluvil v rozhovoru na prvním letošním tréninku kouč Slunety Antonín Pištěcký.

Vedení klubu vyhlásilo po zvučných posilách a skvělém loňském ročníku jako téměř povinnost nejhůře šesté místo po základní části. Co vy na to?

Já jsem na taková prohlášení opatrný, protože před sezónou je vždy těžké odhadnout skladbu ostatních týmů. Určitě ale máme velké cíle. Rádi bychom se vyhnuli předkolu play-off, chtěl bych, abychom předváděli podobný basketbal, jako v uplynulé sezóně.

Na perimetru jste podepsali skvělá jména, posledním střípkem do mozaiky je Srb Štefan Sajin. Jak probíhal jeho výběr?

Hledal jsem hráče, který je schopen hrát čelem i zády ke koši. Preferoval jsem kluka, který vyrostl v Evropě. Všechno tohle splňuje, navíc je mu 27 let, takže už má něco odehráno. Má přes dva metry a je hodně pohyblivý, tudíž by měl zapadnout do našeho konceptu.

Přesto nahradit duo Houška-Čampara je nesmírně náročný úkol…

Tak to nelze brát. Pod košem budeme asi o něco slabší, ale zase budeme silnější na perimetru. Herní projev bude oproti dvěma předchozím sezónám odlišný, musíme to trochu překopat. Na druhou stranu máme mladší tým, takže musíme být rychlejší a agresivnější.

Letošní sezóna začne výrazně dříve, liší se nějak příprava?

Zaprvé bude o tři týdny kratší. Zadruhé se kondiční část přesunula do roviny individuálních tréninků. Nebyl takový ten klasický volnější červenec. Všichni čeští hráči byli pět týdnů pod dozorem kondičního trenéra Daniela Zacha v individuální přípravě. Na prvním společném tréninku byly na programu testy. Tento týden ještě dokončíme fyzickou část.

Dvoufázově?

Dopoledne bude vždy jeden dlouhý trénink, odpoledne se budou hráči účastnit tréninků mládeže na Sluneta Campu, který klub opět pořádá.

Jak to vypadá s příletem cizinců?

Už se řeší letenky, postupně by měli dorazit v příštím týdnu. Od 17. srpna bychom měli být kompletní a čtyři týdny do startu sezóny ladit především herní věci.

Stále nebyl zveřejněn seznam přípravných utkání…

Máme zatím čtyři, což je málo. Problém je, že nám vypadly tři či čtyři zápasy s tradičními soupeři z Německa, kde příprava začíná teprve v době, kdy nám už se rozběhne liga. S těmi zápasy jsme počítali, snažíme se to teď někde dohnat. Určitě bych chtěl ještě minimálně dvě nebo tři utkání navíc.

Můžete už prozradit, koho máte nasmlouvaného?

Venku nastoupíme v Děčíně a Jindřichově Hradci, doma budeme hostit Kolín a USK Praha.

A termíny? Nebo budete hrát, stejně jako loni, za zavřenými dveřmi?

Myslím, že i vzhledem k okolnostem, které nyní panují, budeme hrát všechny zápasy bez diváků.

Nebojíte se, že koronavirus ovlivní i letošní sezónu?

Samozřejmě, že reálná hrozba tu je. Já se snažím tím nestresovat, protože jsou věci, které zkrátka neovlivníte. Kluci pochopitelně vědí, jak minimalizovat riziko, ale to nebezpečí, že se bude opakovat podobný scénář, jde cítit všude kolem. Přesto věřím, že sezóna začne a dohrajeme ji celou.

Loni se předčasně končilo, jiné sporty ale dohrávaly bez diváků, což vy jste nezažili. Co říkáte na variantu zápasů před prázdnými tribunami?

Neumím si to představit…

Uzavřeme to trochu veselejším tématem. Během léta jste absolvoval i reprezentační kemp U20 jako asistent trenéra. Jaké jsou vaše dojmy?

Je to parádní zkušenost, zažil jsem hned několik novinek. Jednou z nich je pozice asistenta trenéra, další je fakt, že jsme jako trenéři pracovali ve skupině. Ani jedno v Ústí neznám (úsměv). Jinak ale byla i výborná parta, pracoval jsem se skvělým kolektivem, jen mě mrzí, že jsme nemohli kvůli koronaviru na ME. Věřím, že za rok si to vynahradíme.

Vytěží něco z vašich nových zkušeností i Sluneta?

Myslím, že ano, minimálně co se týče nějakých nových cvičení. Každý rok se snažím to hráčům něčím osvěžit, protože nikoho nebaví dělat stále to stejné.