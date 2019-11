„Tohle jsem za jedenáct let jako profík, ani jako trenér nezažil,“ žasnul kouč Slunety Antonín Pištěcký po kruté porážce 65:67. „Bylo to obrovské selhání,“ zlobil se.

Už jste to rozdýchal?

Bude to v nás ještě dlouho. Nemůžu mluvit za kluky,ale myslím, že to mají stejně. Vzpomínka na zápas bude vždycky směřovat jen k téhle poslední střele. Ale rychlý sled zápasů by nám neměl dovolit se k tomu vracet, musíme se soustředit na další zápas.

Do konce zápasu chybělo 1,2 sekundy a Pardubice vyhazovaly míč od vlastního koše. Kde se stala chyba?

Bylo to obrovské selhání. Dalo se tomu zabránit. Už v žáčcích vám každý trenér řekne, že soupeře musíte donutit ke krátké příhře. A když přijde dlouhá příhra, tak by měla skončit naším ziskem. Pardubičtí svěsili hlavy a vypadalo, že to už jen vyhodí. Ale to nic nemění na tom, že jsme ten míč měli získat.

Kdy naposledy jste zažil něco takového?

Přemýšlel jsem nad tím a tohle jsem nikdy nezažil, ani v žáčcích, ani za jedenáct let jako profík, ani teď jako trenér. Ukázalo se, že se vyplatí hrát až do konce. Pardubice to riskly a vyšlo jim to.

Nepoznamená vás taková smolná porážka, zvlášť když je už třetí v řadě?

Ta otázka je na místě… Já věřím, že nás to nepoznamená. Nic jiného mi ani nezbývá (úsměv). Pardubice nejsou lepší než my, jsou na naší úrovni. Jeli jsme tam vyhrát, o to víc nás taková porážka mrzí.

V sobotu vás čeká výjezd do Svitav. Turům můžete oplatit loňské čtvrtfinálové vyřazení, to by mohla být motivace navíc, souhlasíte?

Takhle to neberu, teď je tu nová sezona. Svitavy jsou velmi kvalitní soupeř, čtyři zápasy vyhrály. Dovolím si tvrdit, že Svitavy patří k favoritům na medaili. Rozhodně nás čeká těžší zápas než v Pardubicích.