Čeká vás třetí ligový zápas v řadě venku, celkově nyní dost cestujete, nepřipadáte si trochu jako v NBA, kde se jezdí na podobné tripy?

Na začátku každé sezóny po losu řada trenérů probírá horem dolem, jaké to jsou výhody nebo nevýhody, že hrají tolikrát doma nebo tolikrát venku a podobně. Já se na tohle nesoustředím, prostě máme šňůru venkovních zápasů. Vždy se na tom dají najít pozitiva i negativa, já se snažím vytahovat pouze ty kladné věci, protože nakonec se se všemi potkáme venku i doma, takže je to úplně jedno.

Máte za sebou Pardubice a Svitavy, bude Kolín papírově nejlehčím z těch tří ligových soků?

To se těžko předpovídá. Pardubice pro nás byly hratelný soupeř, zápas jsme ztratili až v poslední vteřině. Ve Svitavách jsme se dlouho drželi, ačkoliv ten tým je kvalitativně úplně jinde, než my. Kolín je strašně nevyzpytatelný. Doma porazil o 20 bodů Olomoucko, což je fantastický počin a pro nás zdvižený varovný prst, v dalším kole ale prohráli v Hradci Králové, kde dostali 110 bodů. Minulý týden přivedli do svých řad pátého cizince, takže se strašně těžko načítají. Opírají se zahraniční osu, Adama Číže, Martina Koláře a nestárnoucího Davida Machače, takže se nemůžeme připravovat jen na dva nebo tři tahouny.

Dají se zúročit zkušenosti a poznatky z loňské sezóny, kdy jste s Kolínem odehráli navíc zápasy v předkole play-off?

To asi těžko, jsou nově poskládaní, nezůstal tam kámen na kameni. Je tam specifická hala, prostředí a my se s tím musíme poprat. Jedeme tam v roli favorita a musíme jí potvrdit, pokud chceme hrát o horní patra tabulky.

Nemůže se na týmu podepsat smolná prohra v Pardubicích i porážka po vyrovnaném zápase ve Svitavách?

Nemyslím si. S hráči jsem na toto téma mluvil. Kdyby se to na nás mělo podepsat, tak jsme ve Svitavách dostali o třicet. Musíme jen dál pracovat na našich mentálních chybách. Pokud předvedeme maximální výkon, který je v našich možnostech, jsem přesvědčen o tom, že si z Kolína odvezeme výhru.

Ve středu vám odpadlo domácí pohárové utkání s Grazem, to je jistě výhoda…

Určitě, protože máme nového cizince Čamparu a můžeme s ním pracovat. Pokud by se ve středu hrálo, byla by v úterý příprava na Graz, středa zápas a čtvrtek regenerace. Získali jsme tedy tři dny navíc, abychom ho co nejvíc zapracovali.

Kdy fanoušci Čamparu uvidí? Bude to už v Kolíně?

Je to hráč v zápasové kondici, který sem určitě nepřišel postupně získávat minuty. Pokud dopadnou dobře papíry, a já věřím, že ano, tak určitě nastoupí už v Kolíně. Musí zapadnout do našeho konceptu co nejdříve, neočekávám, že bude začínat na dvou minutách a potrvá deset zápasů, než se dostane na dvacetiminutové porce. Tuto posilu jsme vybírali tak, aby nám byla schopna pomoci prakticky ihned. Očekávám, že dostane poměrně velkou minutáž.

Takže myslíte, že je schopen pochopit váš herní systém za čtyři tréninky?

Nechci, aby to vyznělo špatně oproti dalším cizincům, ale má obrovskou výhodu v tom, že hrál evropský basketbal. Už na prvním tréninku ukázal, že nebude mít problém pochopit naše útočné systémy a dostat se do nich. Je samozřejmě otázkou, jak se s tím popere během zápasu, kde může být pod tlakem, ale zapracování zatím probíhá rychleji, než jsem očekával a já pevně věřím, že v sobotu bude naplno připravený.