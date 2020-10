„Muži se kvalifikovali do extraligového finále popáté za sebou, z loňska obhajujeme páté místo. To bude i letos náš cíl,“ řekl jeden z šéftrenérů akademie Roman Eckert. „Tým prošel částečnou obměnou, skončil Artem Sukhanov, po koronaviru ještě nezačal trénovat jeden z nejlepších tuzemských kraulařů Pavel Ouředník,“ vylíčil. Přesto zoufat nemusí. Kádr rozšířilo několik posil, například Vojtěch Matula z Jihlavy. „Je výborný na znak i polohovku,“ přiblížil Eckert.

Dalším zvučným jménem je i profesionální trenér a ústecký odchovanec Jan Kreník, jenž se vrací z Olympu Praha. „Navíc s sebou přivede i jednoho ze svých svěřenců, po Petru Bartůňkovi největší hvězdu, která kdy v Ústí působila, Jana Šefla,“ neskrýval ústecký kouč radost.

ŠEFL AŽ PO FINÁLE

Výtečný motýlkář však ústeckému celku pomůže až po extraligovém finále. „Taková je dohoda s Plzní. Věříme ale, že už na zimním mistrovství republiky bude naší oporou,“ netajil se zkušený trenér.

Šefl má na svém kontě starty na ME i MS, chybí mu pouze olympiáda. „Letos se bude snažit splnit limit na 100 metrů motýlek. Vytvořili jsme mu podmínky a doufáme, že se mu to podaří. Šlo by o historicky prvního ústeckého plavce, jenž by byl na olympiádě,“ objasnil Eckert.

Závodit budou také ženy, které si vyplavaly účast ve finále 2. ligy. Družstvo však kosí absence. „Fit není naše největší hvězda Daryna Nabojčenko, chybět bude bohužel také juniorská reprezentantka Markéta Fišerová. Bojíme se, aby nám neonemocněly ještě další závodnice.“ I přes příchod Anny Plíhalové z Olympu Praha tak jsou ambice Ústí značně pokleslé. „V plné síle bychom bojovali o titul, takto uvidíme. Ke sportu ale bohužel zranění a nemoc patří,“ uzavřel ústecký trenér.