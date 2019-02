Čtyřiadvacet nejlepších celků z celé republiky bojovalo o osm postupových míst do finále, dalších osm čekalo finále 2. ligy.

Zatímco plavci splnili roli favoritů a do finále postoupili ze 2. místa za vítěznou Kometou Brno, plavkyně Ústecké akademie plaveckých sportů naprosto šokovaly.

„Naše děvčata odjela v oslabené sestavě, cílem tak bylo vyplavat postup do finále druhé ligy,“ líčil po závodech šéftrenér akademie Roman Eckert. „Skvělým týmovým výkonem ale vybojovaly rovnou postup do finále extraligy. Je to neuvěřitelné, je to přesně 35 let, kdy ústecké ženy naposledy plavaly extraligové finále družstev,“ rozplýval se.

Finále je na programu 16. a 17. března v Brně.