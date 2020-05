Deset týmů amerického fotbalu si vyplnilo neočekávanou pauzu účastí v esport lize na herní konzoli. Prague Lions i Ostrava Steelers ukázali, že hrát umí na hřišti i s ovladačem v ruce. Společně s Přerovem Mammoths hned od začátku dominovali a s předstihem si zajistili účast v semifinále. S nimi se mezi nejlepší čtyřkou představí ještě Ústí nad Labem Blades. Celé play off se odehraje dnes, 30. května, od 13 hodin v profesionálním studiu herní společnosti Grunex.

Americký fotbal, Blades Ústí nad Labem vs. Vysočina Gladiators, Paddock liga 2019. Blades ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Ústečtí hráči, kteří s bilancí dvou výher a tří porážek postoupili do play-off až na poslední chvíli, se v semifinále utkají s Přerov Mammoths. Ti naopak dominovali, roli outsiderů si v Ústí uvědomují. „Určitě to kluci umí hrát mnohem lépe než my. Do semifinále jsme se dostali s odřenýma ušima, ale stát se může cokoliv a můžeme jedině překvapit,” uvedl ústecký Jakub Imr.