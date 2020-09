Některé fanoušky překvapilo, když jste se nezapojil do přípravy s Lovosicemi…

Na sklonku loňského roku jsem musel na operaci s levou rukou. Následovala rekonvalescence, rehabilitace. Půl roku jsem házenou nehrál a nevím co ruka vydrží. Potřebuji se nejprve někde rozehrát.

Takže s házenou pokračujete, ale zkusíte to jinde?

Lovosice bohužel zrušily rezervní tým, tak jsem se rozhodl vrátit domů do Ústí nad Labem. Budu hrát za zdejší Chemičku a uvidí se, co bude dál.

Koneckonců sport je vaším koníčkem, takže konec asi nepřipadal v úvahu…

To je pravda, dokonce rád běhám. Nemyslím závodně, ale jen tak, pro zábavu. Je to pro mě relax.

Prý jste i na klidnější hobby, třeba četbu…

Ano, ale musí to být něco zábavného a nejlépe o sportu. (úsměv)

U ústeckých Tygrů jste kdysi s házenou začínal, vzpomenete si ještě na své začátky?

Když jsem byl malý, tak mě trénoval táta. Už v tu dobu měla házená v Lovosicích tradici, toužil jsem si za ně zahrát a nakonec se mi to i povedlo.

Jste s někým z Ústí v kontaktu?

Samozřejmě, že ano .S řadou těch kluků se potkávám na hřišti.

Už víte, jaké budou cíle pro nový ročník?

Tým by se určitě chtěl pohybovat v klidném středu tabulky. Můj osobní cíl je především nezranit se.

Čeká vás 2. liga, ale v dorostu jste si zahrál i za českou reprezentaci…

Byl jsem hrdý, že jsem měl možnost obléknout si právě reprezentační dres. To jsem si přál už když jsem začal jako malý kluk hrát házenou.

Ve svém věku jistě stále pomýšlíte na vyšší mety. Váš bývalý spoluhráč z Lovosic Václav Klimt šel hrát do Německa a házenou se živí. Neuvažoval jste o tom, jít také podobnou cestou?

Hrát házenou v Německu je můj sen. Snad mi to zdraví dopřeje a já si tam třeba ještě taky zahraji.

Základ máte dobrý, v Lovosicích vás vedl bývalý reprezentant Jan Landa a zkušený Pavel Farář. Jací byli?

Pavel Farář byl hodně tvrdý trenér. Oba trenéři mi hodně dali. Honza Landa byl v reprezentaci, takže mi musel něco předat. Zkrátka oba trenéry hodnotím pozitivně.

Jan Landa a Roman Jelínek jsou v současnosti novými trenéry Lovců. Jaký je váš názor na tuhle změnu?

Je to určitě oživení. Pro kluky to bude nový impuls.

Dobré renomé mají i lovosičtí fanoušci, kteří klub podporují i venku. Zážitkem je slyšet jejich podporu na házenkářském festivalu v Lovosicích. Jak vy osobně toto na hřišti vnímáte?

Každá jejich energie byla vždycky hrozně znát a házenkářský festival, to je zážitek na celý život.

Co byste popřál lovosické házené do dalších let?

Umístit se v elitní čtyřce, zaslouží si to.

A ústeckému celku?

Aby vychovali nějakou skvělou generaci házenkářů.

AUTOR: JAKUB VÍTEK