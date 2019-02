Pardubice, Ústí nad Labem – Když soupeře nepustíš do vedení, nemůžeš prohrát… Tak touto starou pravdou se řídili pardubičtí basketbalisté v sedmém čtvrtfinálovém utkání. Zatímco v prvním poločase se střelecky trápili, tak v tom druhém se probudili.

Lepší vstup si nemohli domácí přát. Ujali se vedení 8:0, když Ústí úplně vyhořela střela dálky. Soupeř se však rychle oklepal a přitáhl se na dva body (12:10). Pak ale znovu ztratil střeleckou mušku.. Rovněž do druhé periody naskočili přesněji Východočeši. Do dvojciferného náskoku jim chybělo málo. Sluneta se opět rozsvítila a přiblížila se na rozdíl jediného koše. Jinak v první půli se oba týmy utápěly v nepřesnostech, které pramenily z významu duelu.

Do třetice výborný nástup. Za necelé dvě minuty třetího kvartálu pardubičtí obři pláchli protivníku na jedenáct bodů. A hlavně vypustili z láhve trojkového Džina. Jako by se uklidnili, zrychlili a Pandy nevěděly, kde mají hlavu a kde ocas… Beksa nejenže už své vedení nepustila, ale postupně si načechrala dvacetibodový polštář. V závěrečném kvartálu se dvakrát smrskl na pět (naposledy minutu a půl před koncem), přesto ho mohla po utkání hodit směr Opava…

„Vyhráli jsme sérii, kterou jsme měli vyhrát, a já tady vidím vodotrysk emocí. Ale měli bychom se uklidnit, jen jsme potvrdili roli favorita a je potřeba se dívat dál,“ mírnil emoce zkušený Jiří Welsch. „Stálo nás to víc sil, než jsme čekali. Ale můžete to být pozitivum, aspoň bude v lepším herním rytmu.“

„Za těch dvacet let v lize jsem ještě nikdy nehrál sedmý zápas. Těšil jsem se na to, ale moc jsem tomu nepomohl. Ústí v celé sérii předvedlo nad očekávání dobrý výkon, ale dotáhli jsme to do vítězného konce a postoupili do semifinále,“ oddechl si Radek Nečas, sběratel českých titulů.

„Myslím, že jsme Pardubicím jejich postup ztížili, asi to nikdo nečekal. Jsem hrdý na to, co jsme předvedli, ale bohužel to nestačilo. Můžeme být spokojení s tím, co jsme odvedli,“ pravil ústecký pivot Stanislav Votroubek.

Vztyčenou hlavu měl i kouč poražených Antonín Pištěcký. „Chtěl bych poděkovat všem našim hráčům, protože jsme odvedli slušnou práci, byť výsledek je pro nás krutý - všichni si přečtou, že jsme skončili sedmí… Jsem pyšný na to, co se nám částečně povedlo, byť zklamání je momentálně větší."



PARDUBICE - ÚSTÍ NAD LABEM 70:60

Body: Spearman 18, Švrdlík 18, Půlpán 9, Pandula 8, Kohout 6, Kent 5, Welsch 4, Potoček 2 - Robinson 17, Pecka 15, Šotnar 9, Votroubek 7, Šteffel 5, Šmíd 4, Svejcar 3. Trojky: 7:5. Čtvrtiny: 16:10, 13:15, 27:12, 14:23.