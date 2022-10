"Bohužel jsme to slibné vedení nedotáhli v prvním setu do vítězného konce. Tím jsme trochu zklidnili domácí hráčky. Nicméně si myslím, že v dalších setech to byl boj. My jsme si řekli dvě – tři dílčí věci, ve kterých chceme být lepší než soupeř. Povedly se nám dvě ze třech, takže pořád máme na čem pracovat. Holky bojovaly, vůbec nic jim dnes nemohu vytknout. Systémově a takticky musíme hrát některé věci jinak,“ hodnotil duel ostravský kouč Zdeněk Pommer.

Extraliga mužů už má za sebou osm nekompletních kol, ve kterých liberecká Dukla nasbírala po počátečním zakopnutí sedm výher a po výhře 3:0 (14, 20, 20) nad Příbramí je v čele tabulky. „Byl to týden snů, během šesti dnů tři zápasy. Kdyby mě někdo na začátku týdne řekl, že to bude na sety 9:0 a devět bodů, tak bych mu nevěřil. Sice kluci mají kvalitu, svědomitě trénují, ale že to takto zvládneme, to jsem opravdu nečekal a mám z toho velkou radost. Také mám radost z mladých kluků, kteří dostali příležitost a zahráli velice dobře. Jsem spokojen a jenom doufám, že neusneme na vavřínech. Nyní nás čekají tři těžší zápasy a doufám, že je zvládneme,“ uvedl Martin Demar, trenér VK Dukla Liberec.

Podobně hovořil i kapitán týmu. "Určitě jsme spokojeni s výsledkem. Dnešní utkání jsme si takto představovali. Mě nezbývá než opět poděkovat klukům za výborný výkon. Protočili jsme se na palubovce celý mančaft a takto by to mělo nějak vypadat,“ prohlásil Lukáš Ticháček.

Ústečtí volejbalisté nestačili na domácí Odolku. Na palubovce Aera uhráli v jednotlivých setech 15, 20 a 23 bodů. „Domácí hráli v podstatě bez chyb, my jsme neměli problém ani ne tak s příjmem, ale nebyli jsme schopní otáčet balony na ztrátu. Bylo tam i docela dost chycených míčů, ale nebyli jsme z toho schopni vyprodukovat ten bod," litoval ústecký trenér Lubomír Vašina.

Kapitán poraženého týmu Jiří Kořínek označil výkon za ustrašený. „Domácí si zaslouženě došli pro tři body. Z naší strany neskutečně ustrašený výkon, myslím si, že tak tři čtvrtiny týmu mělo posr… trenky.“