Tenhle projekt u nás nemá obdoby. Už tak pompézní basketbalová show letos dostane další rozměr. Češi se inspirovali v zámoří - po vzoru slavné NBA instalují do ústecké haly pro All Star Game virtuální hlediště. Obrovská LED obrazovka o délce 30 a výšce 5 metrů umožní fanouškům sledovat prestižní show v reálném čase pomocí webové kamery. Akce na Slunetě se koná už 30. prosince.

„Fanoušky sedící v hledišti to plně nenahradí, ale věřím, že to přispěje k navození minimálně podobné atmosféry. Sám jsem na to zvědav a doufám v to nejlepší,“ těší se Utkání hvězd v netradičním podání Šimon Ježek.

Guard děčínských Válečníků si jako kapitán Mazáků měl možnost vybrat svou vlastní zahajovací pětku. Jména však zatím nesmí prozradit. „Můj základ utvoří mí dobří kamarádi, které rád uvidím po delší době pohromadě. Bude to takové jádro dobré party,“ naťuknul Ježek trochu tajemně v tiskové zprávě.

Ježkovým protivníkem v souboji s Mladými puškami bude rozehrávač pražského USK Ondřej Sehnal. Oba kapitáni si to spolu rozdali v minulém finále 1ON1 Challenge. Uspěl Sehnal. Letos možná dojde na odvetu. „Já samozřejmě doufám, že los a průběh soutěže bude příznivý a dovolí nám se spolu znovu utkat, protože každý náš duel měl dosud velmi slušné parametry,“ těší se Ježek nejen na případnou třicetitisícovou prémii, kterou si odnese vítěz klání.

Dalšími tradičními akcemi budou soutěž nejlepších trojkařů Hyundai 3-Point Shoot-out a smečařů Basketking Slam Dunk Contest. I tady vítězové shrábnou prémii 30 tisíc korun.

Pozor! Kdo touží být mezi vyvolenými, kteří budou fandit v digitálním hledišti pro 21. století, a zároveň si chce zahrát o zajímavé ceny, měl by co nejdřív vyplnit dotazník na All Star webu nbl.basketball/asg/p42, vyčkat na další informace a hlavně 30. prosince od 14:45 sledovat se zapnutou webovou kamerou dění v ústecké aréně na Slunetě.