USK Slávie - oddíl běhu na lyžích a KTVS PF UJEP Ústí nad Labem pořádají pod záštitou rektora UJEP v Ústí nad Labem Martina Baleje už několik let Přebor v přespolním běhu. Letos poprvé se veřejný závod i závod štafet přesunul ze Severní Terasy do Kampusu.

Vyznačené barevné trasy si mohly vyzkoušet děti v několika věkových kategoriích, dospělácký závod měřil 3 km (ženy), o jeden kilometr delší byl závod mužů. Už z dálky byl vidět velikánský maskot Bobík, sportovních nadšenců se sešlo v novém atriu opravdu dost. Komentátor David Cihlář byl neúnavný, ceny předával rektor UJEP Martin Malej a vedoucí KTVS Ladislav Bláha.

Akce zažila hned několik filmových příběhů. V závodě mladších žáků (400 m) odstartoval nejlépe šikovný Martin Myka, do cílové rovinky dobíhal jako první, několik metrů před pomyslnou páskou však upadl. Diváci jej povzbuzovali, sborové " musíš " mu vyráželo dech. Plakal, ale doběhl. Byl třetí! Za půl hodiny se na start řadily stejně staré dívenky, vedoucí závodnice upadla v zatáčce a o ostrý kámen si poradila ruku. Krvácela. Doběhla sedmá a do rozhovoru před kamerou se ji moc nechtělo. "Bolí mě to, tráva byla mokrá, asi jsem uklouzla," vysvětlovala mamince Jarmile Sobecké.

Úžasná byla devítiletá Zuzana Vrbová, ještě lepší desetiletá Kamila Synáčková. "Jsem zvyklá běhat delší závody, třeba desítku s dospěláky. Počasí mi nevadilo, vyhrála jsem celkem lehce. Trénuje mě Jaromíra Konečná z USK Provod," prozradila krasavice pod deštníkem. Hlavní závod žen vyhrála v dešti s přehledem Zuzana Kotěšovcová.

Větší tahanice se očekávala v závodě mužů. Na soupisce bylo několik zajímavých jmen, favorit Šimon Koblížek ale nenechal nic náhodě a od startu do toho pěkně šlápl. Vyhrál a v cíli se rozpovídal. "Před týdnem jsem startoval v Berlíně na desítce, chtěl jsem si vylepšit osobák (31:00). Nevyšlo to, byl tam dost silný protivítr. Na startovní čáře bylo 4500 běžců z celého světa, doběhl jsem na 25. místě jako nejlepší Čech. Běhám za AC Ústí nad Labem. Tohle je můj poslední závod v roce 2022, potom si dám 14 dnů pauzu. Letos jsem mistr republiky a vítěz Českého poháru v aquatlonu. Škola mi vychází vstříc, příští rok se chystám na několik mezinárodních závodů. Držte mi palce," svěřoval se usměvavý vysokoškolák (22 ), který studuje v Praze.

Kdyby nepršelo, tak to byl moc povedený den.