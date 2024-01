Děti její cvičení milují. Do ústecké sokolovny míří s nadšením a ani netuší, že zábavnou for-mou získají lásku k pohybu. „Který by měl být přirozenou součástí jejich života jako čištění zubů,“ podotýká dětská fyzioterapeutka Kateřina Pokorná, která v Sokole Ústí nad Labem vede hodiny rodičů s dětmi a před-školních dětí.

Kateřina Pokorná. | Foto: Česká obec sokolská

Pohyb se ale z dětských aktivit vytrácí a česká populace podle statistik tloustne. Přitom je nepostradatelný a začít je potřeba co nejdříve. U předškolních dětí mimo jiné přispívá k rozvoji jejich dovedností. „Které pak využívají ve škole,“ zdůrazňuje Pokorná, že fyzické aktivity zlepšují hrubou motoriku a díky tomu i motoriku jemnou, důležitou třeba pro psaní i pro mluvení.

Možná překvapí, že pohyb má ještě další rozměr. Už ve školce i škole jsou na děti kladeny vysoké nároky. Prožívají stres a napětí. „A díky pohybu paradoxně odpočívají, protože při něm prožívají radost, mají možnost projevit emoce. Pohyb tak je i formou relaxace,“ vypočítává Pokorná.

Kateřina Pokorná.Zdroj: Česká obec sokolskáSama jde díky Sokolu příkladem a na maximum využívá svého vzdělání. Propojuje pedagogickou školu a bakalářský obor fyzioterapie. „Snažím se ukazovat, jak se dají děti rozvíjet zábavně. Nestojí jen na značce a dělají raz dva tři,“ říká matka dvou dcer, Štěpánky a Magdalenky.

Lásku k pohybu a cvičení v Sokole přirozeně převzala po své babičce. Ve třinácti letech jí začala pomáhat a nyní už má za sebou 22 sokolskou sezonu! „Jsou dny, kdy je to náročné, ale pořád mě to moc baví. Je krásné vidět, jak se děti zlepšují. Chci tady po sobě zanechat nějakou stopu, která má smysl.“

V sokolovně tráví čtyři hodiny týdně a další čas zabere příprava. Navíc je občas jako většina sokolů i technikem, zdravotníkem, údržbářem, řeší finance, organizuje akce a nebojí se převléknout za vodníka nebo princeznu. A to vše dělá ve svém volném času – zadarmo. „Bez těchto lidí, kteří to dělají srdcem, se zápalem, a to většinou na úkor svého času s rodinou, by Sokol nebyl tím, čím je,“ vyzdvihuje.

S radostí vyhlíží rok 2024 a XVII. všesokolský slet, na kterém nemůže její rodina chybět. Zapojí se do čtyř hromadných skladeb. Nacvičuje skladbu V rytmu srdce pro dorostenky a mladší ženy a organizuje cvičení skladeb Mravenci pro předškoláky a Čmeláčci pro rodiče a děti.

„Sokolsky lapený je i manžel,“ usmívá se a vypráví, jak její milovaný zprvu při randění říkal, že ona je pořád v sokolovně. „Nyní už vede cvičení i on (pro muže) a na slet nacvičuje skladbu pro dorostence a muže nazvanou Před kamerou. Doma se tak u večeře probírají podrobnosti, třeba o úborech, o termínech srazů. Ale teprve v novém roce to vypukne naplno, teď to bylo oťukávání,“ říká Pokorná.

Slet je podle ní ukázkou mezigeneračního spojení. Nejsilnější zážitek má z roku 2012, když viděla, jak v lijáku cvičí členové Věrné gardy a vyzařuje z nich hrdost. „Utkvělo mi to v paměti a řekla jsem si, že toho chci být součástí. Na druhou stranu je skvělé, že jsem vedla spousty rodin s dětmi, které se vrací. Třeba mají už třetího potomka a budou s ním nacvičovat na třetí slet,“ má Pokorná radost.

Zdroj: Česká obec sokolská