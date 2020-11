Všechny tyto kluby spojuje účast v nejvyšších soutěžích svého odvětví. Jenže na restart v poloprofesionálních sportech to zatím nevypadá. Nejen proto, že většina hráčů nejsou profesionálové, kteří mají futsal jako zaměstnání, ale také z finančních důvodů. Pro řadu klubů totiž není finančně možné realizovat testy na covid-19 před každým zápasem.

Nejblíže dohodě je zatím futsal, kde se hovoří o restartu od ledna, případně i dříve. "Kluby se dohodly, že restart by mohl proběhnout po novém roce. Ve středu bude jednat výkonný výbor, tak uvidíme, jak jednání dopadne. V naší soutěži je profesionálních hráčů velmi málo, a pokud by měli pravidelně absolvovat testy, pro mnoho klubů by to bylo finančně velmi náročné, v některých případech asi i nemožné," řekl například šéf českolipských Démonů Karel Kruliš.

S tím souhlasil i místopředseda prvoligového nováčka, Rapidu Ústí nad Labem, Matěj Čapek. "Pro nás v rámci financí nevidím reálné začít ihned za současných opatření. I pokud se bavíme o levnější variantě PCR testů, je to nějakých 1 500 Kč za test, což jsou v počtu hráčů, realizačního týmu a dalších před každým domácím zápasem pro nás neuáhnutelné sumy. Jediná varianta je, že by se na tom nějak podílel svaz, s čímž ale moc nepočítám."

Profesionálové ze Svarogu

Výjimku naopak tvoří futsalisté Svarogu Teplice. Tým Michala Žáka patří do elitní čtyřky a v týmu má řadu cizinců, kteří jsou profesionálové pod smlouvou. "Kluby teď řeší, zda do toho budou chtít jít, protože testování bude stát spoustu peněz a já se obávám, že polovina, možná i více, bude proti. My ale chceme hrát za každé situace. Jsme profíci a futsal je naše práce."

Přesto i ve Svarogu chápou, že některé kluby jsou na tom podstatně hůř. "Některé kluby jsou profesionální, jiné jen poloprofesionální a někde je to spíše na amatérské bázi. I proto čekáme, zda nám vůbec dovolí hrát," uznává Žák. "Pokud by ale kluby byly proti okamžitému startu, nejspíše by se začalo v lednu, možná v únoru. Možná by to pak bylo bez play-off," dumal nad dalšími možnostmi. "Musíme počkat, co na to ostatní. Pokud by se ale mohlo testovat těmi levnějšími testy, tak by to snad možná mohlo být pro většinu oddílů dostupné," zadoufal.

Pro Teplice totiž znamená současný stav i další problémy, na rozřešení rébusu totiž nechtějí čekat někteří hráči, jelikož jiné evropské soutěže pokračují. "Bohužel už nás opustil Pica-Pao, který odešel do Itálie. Sedli jsme si, promluvili. Já chápu, že chce hrát, nemá smysl ho tu držet. Ten současný stav je prostě katastrofa. Hráči můžou trénovat jen doma, v parku běhat. Náš trenér jim pořád posílá nějaké plány, to je fajn, ale oni potřebují hlavně trénovat s míčem a hrát. Věřím, že se situace začne brzy zlepšovat a my budeme moct konečně hrát,“ uzavřel teplický šéf.

Start florbalu či hokejbalu v nedohlednu

Naopak další sporty, v nichž mají Severní Čechy zástupce i v nejvyšších soutěžích, mají zatím smůlu. "Osobně příliš nevěřím tomu, že bychom začali hrát. Brzy bychom měli dostat nějaké informace od Unie, tak uvidíme," vyjádřil se manažer florbalistů České Lípy Štěpán Slaný. "Nás se současné obnovení soutěží netýká," doplnil stroze šéf prvoligových florbalistů Ústí nad Labem David Stummer.

"Zatím nemáme žádné náznaky, že by se blížil restart. Nikdo nás nekontaktoval, my ani nejsme profesionálové. Očekávám, že začneme až po novém roce, doufám, že třeba v lednu nám bude umožněna alespoň klasická zimní přestávka," přidal názor také Jan Fedák, hlavní kouč hokejbalistů ústecké Elby, která působí v nejvyšší tuzemské soutěži.