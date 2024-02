Odvrátili osm mečbolů a ze ztraceného zápasu mají výhru a dva životně důležité body. Ústečtí volejbalisté přežili v 21. kola extraligy klinickou smrt a udrželi na neděje na vylepšení pozic. Poslední jsou už jen o skóre.

Ústečtí volejbalisté (vpravo) ukázali v Brně velký obrat. Foto: cvf.cz/Richard Bednář | Foto: Deník/VLP Externista

Brno vs. SKV Ústí nad Labem 2:3 (22, -25, 21, -27, -12).

Domácí byli blízko, vedli 2:1 na sety a ve čtvrtém dokonce 18:13. Ústecký trenér si vybral svůj druhý time out. A nastal zlom!

„Nakonec utkání hodnotím výborně, za minutu dvanáct jsme dobře zareagovali na dobře hrající Brno, které to dneska mělo rozehrané za tři body. V jisté momenty nám Brno pomohlo, štěstí bylo taky na naší straně. Ukázali jsme charakter, který si myslím, že máme od začátku sezony,“ řekl hostující kouč Ondřej Žaba.

„Z prohraného zápasu najednou dva body, jsme překvapení. Brno nám to prostě darovalo a jsme za to moc rádi. Nepřestali jsme bojovat a takhle by měl vypadat každý zápas,“ přidal ústecký kapitán Jiří Kořínek.

Diváci byli v šoku, domácí volejbalisté rozčarovaní. „Čekal jsem, že kluky pochválím, protože z naší strany to chvílemi vypadalo jako docela dobrý sport, ale bohužel dvě koncovky jsme si nedohráli. Mělo to být za tři body pro nás, ale darovali jsme dva body Ústí a mrzí mě to za kluky, protože myslím, že se s tím dneska rvali. Bohužel nám tam chyběla nějaká střídání, která jsme nemohli udělat, protože máme dlouhodobě nemocné nějaké hráče,“ uvedl pro portál cvf.cz brněnský trenér Ondřej Marek.

„Dneska to beru jednoznačně na sebe, prohrál jsem dva body Brnu. Co na to říct, nesložit tady na mečbol balon přes, tak to je velká chyba a jde to za mnou. Zas jsme si prohráli dvě, respektive tři koncovky. Dneska to za mě mělo být 3:0, 3:1. A místo toho odcházíme s bodem,“ dodal zklamaný kapitán poražených David Janků.

Extraliga volejbalistů, 21. kolo:

Rozhodčí: Kavala, D. Rychlík. Diváků: 249.

Brno: Janků, Janečka, Thiessen, Novák, Bukáček, Dixon, libero Waclaw - Kop, Vítámvás, Marocchi.

Ústí n. L.: Pliasetskyi, Fišer, Martinez, Hulpach, Hýský, Suhan, libero Kořínek - Kopecký, M. Lank.