Děčínský rodák byl dlouhou dobu spojován s Litvínovem. Právě v jeho dresu odehrál těžko uvěřitelných 21 sezon a je podepsaný pod historicky prvním mistrovským titulem. Ten vybojovali černožlutí na jaře 2015.

Nyní stojí před Michalem Trávníčkem další výzva. Do Ústí nad Labem přichází s vizitkou zkušeného hokejového bojovníka, jenž se má stát vůdcem mladého týmu Slovanu.

Co první trénink na ledě?

Asi jako každý první. Po dlouhém volnu jsem byl prvně na ledě. Postupně jsem se do toho dostával a osahal si výstroj a zvykl na brusle. Těžký trénink to nebyl, musíme se postupně připravit na dřinu, která nás teprve čeká.

Liší se příprava v Ústí nad Labem a Litvínově, kde jste dlouhou dobu hrál?

V Litvínově jsme suchou část přípravy absolvovali společně. Tady v Ústí jsme se poprvé sešli až na prvním tréninku na ledě. Pokud jde o ta cvičení, tak ta jsou podobná.

Kolik hráčů z kádru Slovanu znáte?

To je dobrá otázka (smích). Pokud se nepletu, tak jsem nikdy se s nikým nepotkal. Vidíme se takhle hromadně poprvé. Je to takové zvláštní.

Možná je ještě brzy, ale jaká bude vaše role v týmu?

Ta je asi jasná už teď. Měl bych mladé kluky nějak nasměrovat a předat jim zkušenosti a rady.

V budoucnu chcete být trenér, teď jste uprostřed velmi mladého mužstva. Berete to jako výzvu?

Přesně tak (důrazně). Tady v Ústí mám šanci si vyzkoušet vedení hráčů. Dalo by se říct, že to výzva je.

Jedním z koučů Slovanu je Jaroslav Roubík. Jaký je?

Na nějaké hodnocení je ještě brzy. Vím, že nedávno končil s hokejovou kariérou, myslím, že k hráčům bude mít hodně blízko. Bude se snažit také předávat zkušenosti.

Jak se zrodilo vaše angažmá v Ústí nad Labem?

Ke konci v Litvínově se asi nemá cenu vracet, jde se dál. Ozvali se mi kluci ze Slovanu. Řekli mi, že by měli zájem o spolupráci a domluvili jsme se docela rychle (úsměv).

Světem hýbe pandemie koronaviru. Jak se vás dotkla?

S Litvínovem jsme dohráli sezóně řádné, o žádné zápasy se nám nezkrátila. Pak přišel odpočinek, který byl plánovaný. Jen byl o něco delší, než měl podle původního plánu být. Z mého pohledu to letní plány nijak nenarušilo.

Máte rád letní přípravu?

Letní příprava mi nevadí. Je jasné, že raději mám přípravu na ledě než na suchu. Myslím, že každý hokejista má přípravu na ledě daleko raději. To okolo odtrénuje, protože ví, že mu to na ledě hodně pomůže.

Jak trávíte volný čas?

Trávím čas s rodinou, mám tři dcery. Rád si zahraji golf.

Soupiska Slovanu

Brankáři: Petr Kmoch, Petr Hamalčík, Radek Haas, Sebastian Tuček

Obránci: Robert Bártek, Jiří Benák, Vladimír Brož, Jiří Drtina, Pavel Gottfried, Štěpán Havránek, Marcel Kottek, Erik Mareš, Jevgenij Pika, Jaroslav Šešina, Marek Trončinský, David Vala, Adam Zich

Útočníci: Martin Bláha, Vít Budínský, Tomáš Čermák, Petr Eret, Aleš Furch, Jan Grim, Vladislav Houška, Norair Hovsepjan, Adam Janoušek Petr Maršoun, Štěpán Matějček, Anatolij Protrasenja, Jiří Severa, Martin Slabý, Jan Tlačil, Jakub Tot, Jan Tůma, Michal Trávníček, Lukáš Vací