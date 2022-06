Zápas proti Gladiators začíná na Městském stadionu v Ústí nad Labem v neděli 19. června v 15:00 hodin.

Vstupenky je možné v předprodeji za 70 Kč zakoupit v Turbin Nord v Jateční 32 každý všední den od 7:00 do 15:30 hodin nebo v Domečku u Rondelu denně podle otevírací doby! Vstupenky na místě budou za 100 Kč. Děti do 12 let mají vstup zdarma.