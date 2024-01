Ústečtí volejbalisté byli jen kousek od obrovské volejbalové senzace, když na své palubovce jako poslední celek nejvyšší soutěže a po sérii proher vedli v utkání 17. kola extraligy nad pražskými Lvi 2:0 na sety, několikrát vedli i ve třetím, ale nakonec urvali v úžasné atmosféře v hale Slunety na Klíši po porážce 2:3 "jen" bod.

Drama nakonec zvládl favorit pražští Lvi (v červeném), kteří vyhráli v Ústí nad Labem 3:2. Foto: cvf.cz/Jana Zlámalová | Foto: Deník/VLP Externista

Pražský lídr byl jen několik míčů od prohry v hale posledního Ústí nad Labem… To se nečekalo.

„Z naší strany super první dva sety. Ale pak prostě odejdeme hlavou a koncentrací a myslím, že tohle je zápas rozehraný na tři body. Samozřejmě jsme šťastní, že nad Prahou máme bod, ale posunout se v tabulce výš, tak by to bylo úplně o něčem jiným, ten zápas prostě byl na tři body. Hráli jsme dobrý sport, ale prostě Praha ukázala zkušenosti, a když za to potřebovala vzít, tak to ukázala,“ řekl ústecký kapitán Jiří Kořínek.

Bytyqi berlínskou obhajobu nezvládla. Pás světové šampionky po boji ztratila

Ondřej Žaba, trenér SKV Ústí nad Labem, označil výkon svého mužstva za úžasný. „Na nový rok úžasný výkon tady doma z naší strany, takhle si představuji, že bychom měli hrát každý zápas. Malinko nám chyběla drzost ve třetím setu, kdy jsem si představoval, že bychom do toho mohli vletět ještě víc bez bázně. Praha dobrou obranou a tím, že naložila do nás úplně všechno úsilí, se štěstím vydržela. Pak už ta kvalita byla znát. Dneska patří týmu velký dík za to, co jsme tady udělali. Děkujeme fanouškům za super atmosféru a věřím, že budeme pokračovat v dobrých výkonech.”

„Byl to těžký zápas, myslím, že Ústí bylo od začátku hodně agresivní. Po zápase ve čtvrtek jsme chtěli začít s jinou sestavou, ale nefungovalo to. Dnes bylo Ústí velmi blízko k výhře. Ale tohle je volejbal. Když promarníte svou šanci, soupeř, v tomhle případě my, dostane možnost a využije ji. A tým jako my jsme toho nakonec dokázali využít,“ uvedl Juan Manuel Barrial, trenér VK Lvi Praha.

„V prvé řadě musím pochválit domácí, protože naplno využili naší nedisciplinovanosti. Mysleli jsme si, že to půjde samo, ale jak jsme viděli, tak samo to nepůjde. A můžeme být rádi, že nedotáhli třetí set, kdy měli nabito na 3:0. S trochou štěstí, a i trochou volejbalového umu, abych nás úplně nešpinil, jsme to dokázali otočit. Ale pro nás neomluvitelné, jak jsme hráli první polovinu zápasu,“ dodal pro portál cvf.cz k utkání hostující kapitán Jakub Janouch.

Martin Koloc po půlce Dakaru: Aliyyah jede fantasticky, ale máme se co učit

Utkání bylo speciální hned pro několik zúčastněných. Z Prahy pro Milana Moníka, jakožto odchovance ústeckého volejbalu a pro Martina Tibitanzla, který v Ústí strávil také několik sezon. V dresu SKV naopak pro Ivana Pliasetskyiho, jenž ještě loni oblékal dres Pražanů a pak zavítal za další výzvou na sever Čech.

Extraliga volejbalistů, 17. kolo:

SKV Ústí nad Labem – VK Lvi Praha 2:3 (25:20, 26:24, 27:29, 17:25, 9:15)

Rozhodčí: Dušan Rychlík, Matěj Dmejchal. Diváků: 580.

Ústí n. L: Navreet Singh Suhan, Ivan Pliasetskyi, Tomáš Hýský, Ronald Martinez, Ivo Hulpach, Matouš Lank, libero Jiří Kořínek. Střídali: Martin Fišer, Tomáš Hendrich.

Lvi Praha: Daniel Čech, Jan Černý, David Kollátor, Estrada, Martin Tibitanzl, Stefan Thiel, libera Aleš Tláskal, Milan Moník. Střídali: Pablo Crer, Jakub Janouch, Oskar Madsen, Fynn McCarthy.