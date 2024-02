První florbalová liga má za sebou základní část. Poslední kolo bylo zajímavé i pro oba krajské zástupce. Ústí nad Labem ještě mohlo pomýšlet na druhou či dokonce první příčku, stejně tak ale mohlo skončit i čtvrté. Chomutov zase živil naději na elitní šestku a přímý postup do čtvrtfinále.

Florbal Ústí - Karlovy Vary, semifinálová série I. ligy. Florbalisté Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Sporty Ústí/Karel Dvořáček

Ten se mu nakonec těsně a za pět minut dvanáct povedl. Severočeši vyhráli v Čelákovicích 9:8 a jelikož Gullivers Brno padli, Chomutovští se na jejich úkor protlačili na šesté místo.

„Pro nás důležité tři body, které nás posunuly do play-off. Jinak to byl ale bláznivý zápas a od nás rozhodně nešlo o ideální výkon, ale to jde teď všechno stranou. Jsme ve čtvrtfinále, máme 14 dní na to se na něj připravit a uděláme všechno pro to, abychom v něm byli co nejlepší,“ hodnotil duel trenér Chomutova Martin Bocian.

Ústí nad Labem doma přejelo České Budějovice 8:2, na jeho třetí příčce se ale kvůli výhrám Kladna i brněnských Bulldogs nic nezměnilo.

„Říkali jsme si, že musíme už trochu nastavit play-off mód a splatit dluh divákům z minulých zápasů, kdy náš výkon nebyl vždy kvalitní. Utkání jsme měli od začátku pod kontrolou, jediné, co mě mrzí je, že jsme nedali víc branek," řekl trenér Florbal Ústí David Stummer.