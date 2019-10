O vítězství se uchází házenkářky Mostu, které vybojovaly historický postup do Ligy mistryň. Dalším horkým kandidátem na triumf je teplický fotbalista Jakub Mareš, který po návratu po červené kartě pomohl svými góly vytáhnout Teplice ze dna prvoligové tabulky. V sedmičlenné nominaci je i žatecký kanoista Vladimír Slanina, republikový šampion a držitel světové bronzu ve sjezdu na divoké vodě.

Hlasovat pro svého favorita můžete v tomto článku níže až do pondělí 7. října do pravého poledne. Kromě čtenářských hlasů rozhodnou o vítězi sportovní redaktoři Deníku, zástupci okresních sdružení České unie sportu, předseda a místopředseda Sportovní komise a starostové a primátoři měst.

Nominovaní za září:

DDM SANEXCZ Děčín (florbal)

Děčínští florbalisté po sestupu z třetí ligy nastoupili do divize v obměněné sestavě. První tři zápasy ale Predátorům vyšly. Florbalisté v nich vydolovali osm bodů, naposledy obrátili utkání proti Chomutovu B a vyhráli 14:8. Aktuálně drží druhé místo.

Matěj Liška (vzpírání, TJ VTŽ Chomutov)

Mladým chomutovským vzpěračům vyšlo MČR do sedmnácti let. Nejlepší z borců Chomutova byl Matěj Liška, který si ve váze do 102 kg vybojoval mistrovský titul.

VK Slavoj Litoměřice (veslování)

Starší žáci veslařského klubu Slavoj Litoměřice ovládli pro rok 2019 svou kategorii a stali se vítězi Českého veslařského poháru. Čtyři veslaři dominovali takovým způsobem, že svou disciplínu naprosto ovládli. Za celou sezonu nepoznali hořkost porážky a zvítězili ve všech závodech, kterých se zúčastnili. Je to posádka čtyřky s kormidelníkem ve složení Miroslav Vokálek, Matěj Lacko, Adam Kvašňak a Mikuláš Šmerda.

Vladimír Slanina (kanoistika, Lokomotiva Žatec)

Žatecký singlíř Vladimír Slanina mladší triumfoval na mistrovství České republiky ve sprintu na divoké vodě. Na mistrovství světa ve sjezdu navíc získal bronzovou medaili.

DHK Baník Most (házená)

Mostecké házenkářky se jako jediný český tým dokázaly probojovat do základní skupiny Ligy mistrů. V domácí kvalifikaci museli Černí andělé porazit španělskou Rocasu Gran Canarii a turecké Kastamonu Belediyesi.

Jakub Mareš (fotbal, FK Teplice)

Fotbalový útočník žlutomodrých se po návratu na Stínadla sice hned trefil, poté ale inkasoval jednu žlutou kartu za druhou. V září však svými góly pomohl Teplicím ze dna prvoligové tabulky.

Elba DDM Ústí nad Labem (hokejbal)

Hokejbalisté Ústí prožívají skvělý vstup do extraligové sezony. Dokázali bodovat ve čtyřech z úvodních pěti zápasů, přičemž v tom pátém trápili vítěze poháru Hradec Králové na jeho hřišti a vyhřívají se na druhé příčce nejvyšší soutěže.