Ústí nad Labem, Düsseldorf - Stolní tenista Tomáš Polanský předvedl na světovém šampionátu v Německu heriocký výkon. „Cítil jsem, že hraju dobře. Bylo to na hranici rizika, ale jinak to nešlo." líčil Polanský po utkání se světovou trojkou, které podlehl 2:4.

Číňan Xu Xin, světová trojka, se musel mít na pozoru před osmnáctiletým Čechem Tomášem Polanským. | Foto: ping-pong.cz

Tenhle mladík má neskutečný talent. Teprve osmnáctiletý stolní tenista Tomáš Polanský získal uznání před celým světem, když na světovém šampionátu v německém Düsseldorfu vzdoroval třetímu nejlepšímu muži planety Xu Xinovi. Po prohře 2:4 mu za statečný výkon aplaudovala zaplněná hala.



„Nikdy jsem proti hráči takové extratřídy nehrál a jsem rád, že už mám tuto zkušenost za sebou,“ vykládal pak hrdina Polanský.



Rodák z Benešova nad Ploučnicí se suverénním způsobem probojoval základní skupinou a kvalifikačním předkolem až do hlavní soutěže. Na své cestě vyřídil Alžířana Karaliho (4:0), Katařana Al-Makliho (4:1) a Portoričana Gonzaleze (4:2). Až pak rozjetého Polanského zastavil jeden z největších favoritů šampionátu Číňan Xu Xin.



Ten měl přitom namále. Až 184. hráč světového rankingu nebyl daleko od senzace. Odchovanec ústeckého Slavoje ovládl první set a ve druhém vedl 6:1 a ještě 9:7. To však už bylo pro Číňana dostatečné varování. Xu Xin zabral a druhou sadu otočil.



„Měl jsem to dotáhnout do vítězného konce. Za stavu 2:0 na sety by byl zápas určitě ještě zajímavější. Jenže on se pak zlepšil, hrál skvěle takticky a vyhrál s výjimkou koncovky pátého setu zbytek,“ litoval v rozhovoru na oficiálním serveru České asociace stolního tenisu.



Český reprezentant ze sebe vydal to nejlepší, pak ještě snížil na 2:3, jenže na Číňana zkrátka neměl. „Cítil jsem, že hraju dobře. Bylo to na hranici rizika, ale jinak to nešlo. Občas jsem dokonce cítil, že se s ním dá hrát vyrovnaně. Ale pak jsem za malou chvilku neměl šanci. Ve výměnách byl lepší, to jsem opravdu koukal,“ zhodnotil své vystoupení.