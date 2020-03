Letošní ročník nejvyšší basketbalové soutěže je ukončen. Očekávané rozhodnutí padlo na dnešním zasedání ALK . Během jednání, které trvalo dvě a půl hodiny, se na něm shodla drtivá většina klubů. "Za nás je to jediné logické řešení, protože prioritou je zdraví. Musíme chránit naše hráče," řekl bezprostředně po ukončení jednání generální manažer Slunety Tomáš Hrubý. "Toto rozhodnutí se dalo čekat a já ho akceptuji," doplnil trenér Antonín Pištěcký.

Hrubý zatím nedokázal říct, jak to bude nyní s hráči ústeckého celku dál, všichni jsou totiž smluvně vázáni minimálně do května. "Je to všechno moc čerstvé, musíme si k tomu sednout a projít nějaké varianty. Poté zaujmeme stanovisko, které zveřejníme v následujících dnech." Už v neděli poslala Sluneta domů všechny čtyři cizince (Josh Brown, Spencer Svejcar, Adrian Rodgers a Ljubomir Campara).

Asociace ligových klubů se shodla na ukončení letošního ročníku KNBL, jaký bude výsledek sezóny se ale zatím neví. "O dalších věcech, tedy například o tom, zda budou výsledky letošní sezóny anulovány, nebo zůstane zachováno pořadí k poslednímu hracímu dni, musí rozhodnout výkonný výbor ČBF," doplnil Hrubý. Rozřešení nejspíše padne až za několik týdnů, neboť stále není jasné, jak se bude postupovat v nižších soutěžích. Díky tomu zatím zůstává otevřená i otázka případných barážistů a sestupujících. "Řešily se různé varianty, shodli jsme se na tom, že do Ligy mistrů by měl v příští sezóně opět postoupit Nymburk. Za ústecký klub jsme navrhovali zachování pořadí k 12. březnu," uzavřel šéf ústeckého klubu.

To by znamenalo, že Sluneta by v letošním ročníku nejvyšší soutěže skončila čtvrtá, což by, ačkoliv by sezóna zůstala nedohraná, znamenalo nejlepší umístění za poslední dekády. Posledním utkáním Pišteckého družiny v tomto ročníku tak zůstane vítězný duel proti USK z 8. března. Vůbec posledním utkáním, které už se ale hrálo za zavřenými dveřmi, by byl duel sousedního Děčína s Pardubicemi.