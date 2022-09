Svěřenci Vladimíra Trčky jako by se řídili známým heslem povolíš – utáhneš. Soupeře nejprve nechali jít do vedení, následně odskočili až na 4:1. Chomutov ale dokázal srovnat, v závěru šlo ovšem Ústí do trháku, na který už domácí nedokázali reagovat. Hattrickem a jednou asistencí se pod výhru podepsal Tomáš Pšenička, opačnou bilanci zaznamenal Martin Fuchsig.